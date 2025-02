La Promessa Anticipazioni 10 febbraio 2025: Catalina conosce Adriano ed è odio a prima vista!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 10 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Catalina farà la conoscenza di Adriano ma tra i due ci sarà un acceso scontro.

Nella puntata de La Promessa in onda il 10 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Catalina conoscerà Adriano e tra loro sarà odio a prima vista. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Tadeo tornerà a chiedere alla marchesina un aiuto per sostenere il suo nuovo mezzadro. Il ragazzo ha ricevuto in eredità la gestione dei terreni di suo padre e ha bisogno di una mano per capire come fare. Catalina potrebbe dargli preziosi consigli ma Adriano rifiuterà di parlarle per via delle differenze sociali tra loro. Tra i due giovani si scatenerà un’accesa discussione che, ve lo anticipiamo, riserverà grandi sorprese. Intanto Don Romulo incaricherà Salvador di guidare di nascosto le ricerche di Gregorio, che ormai è chiaro sia riuscito a entrare nella tenuta. Tutto questo senza che Petra lo scopra. Purtroppo però nonostante l’impegno, nessuno riuscirà a scoprire dove l’ex maggiordomo si sia nascosto.

La Promessa Anticipazioni 10 febbraio 2025: Catalina conosce Adriano

Tadeo è sempre stato un grande sostenitore di Catalina e ha sempre pensato che la marchesina fosse una capace donna d’affari. Ecco perché ha pensato a lei per aiutare il suo nuovo e giovane mezzadro. La marchesina conoscerà Adriano e sarà pronta a dargli tutti i consigli a lui necessari. Peccato però che lui si rifiuti di ascoltare una marchesina che, a suo dire, non è sicuramente in grado di risolvere anzi di capire i problemi di un povero lavoratore. La figlia di Don Alonso si risentirà per questo comportamento e deciderà di non interessarsi più alla questione.

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Adriano da nemici a…

Catalina si infurierà per il comportamento di Adriano. Il ragazzo la tratterà con molta sufficienza, accusandola di non essere in grado di capire le questioni di un povero mezzadro, lei che invece è una nobile. Tra i due ragazzi ci sarà un duro scontro e Tadeo sarà costretto a intervenire per sedare gli animi. Nonostante la richiesta del suo amico di non far caso a quanto detto a di dare comunque il suo contributo, la marchesina si rifiuterà di accettare di essere trattata in questo modo. Intanto Pia ha capito di non avere più tempo e di dover trovare una soluzione al più presto per non finire nelle grinfie di Gregorio.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Romulo incarica Salvador di cercare Gregorio

Pia ha trovato una boccetta di cicuta nella sua camera e ha capito che Gregorio è riuscito a entrare nella tenuta, probabilmente con l’aiuto di Petra. La cameriera ha molta paura e teme per la sua vita. Dovrà trovare presto una soluzione per risolvere questa situazione. Romulo incaricherà Salvador di organizzare e di guidare i gruppi di ricerca per stanare l’ex maggiordomo. Il cameriere cercherà in tutti i modi di scovare il criminale ma soprattutto di non far notare a Petra quello che lui e i suoi colleghi stanno facendo. Purtroppo però, nonostante l’impegno, del marito dell’ex maggiordomo non ci sarà traccia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.