La Promessa Anticipazioni dal 10 al 16 febbraio 2025: Pia si toglie la vita

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 10 al 16 febbraio 2025. La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4. Ecco cosa accadrà puntata dopo puntata.

Puntata di Lunedì 10 febbraio 2025

Romulo chiede a Salvador di guidare le ricerche di Gregorio nella tenuta, non dicendo nulla a Petra ma purtroppo non si ottengono risultati. Sperando che lei possa consigliarlo sulla gestione dei terreni ereditati dopo la morte di suo padre, Tadeo introduce Adriano a Catalina ma lui rifiuta di ascoltarla a causa delle differenze sociali e scoppia un acceso confronto. Nonostante le scuse di Tadeo, Catalina è irremovibile. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 febbraio 2025.

Puntata di Martedì 11 febbraio 2025

Maria Antonia e Alonso rivelano a Cruz che sono stati esclusi dal ballo dei marchesi de Sotoblanco, a causa del coinvolgimento di Curro e Manuel in guerra. La verità tuttavia, è un’altra: Lorenzo, infatti, svela a Cruz che l’esclusione è parte di una vendetta dei duchi de Los Infantes per la morte di Jimena. Nel frattempo, Martina cede alla pressione degli zii e accetta un invito all’opera dal figlio dei Caicedo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 febbraio 2025.

Puntata di Mercoledì 12 febbraio 2025

Gregorio si intrufola da Pia, esigendo informazioni sul bambino e lei gli mente, dicendogli che è morto poco dopo la nascita. Gregorio tuttavia non è convinto e minaccia di tornare per portarla via con sé, spingendo tutto il personale a mobilitarsi per la sua protezione tranne Petra che vorrebbe vederla partire. Cruz incolpa Alonso per l’isolamento sociale che stanno subendo e per non aver impedito la partenza di Manuel al fronte mentre Maria Antonia lo consola. Nel frattempo, Martina si oppone al matrimonio della madre con il conte Ayala. Mentre tra Adriano e Catalina inizia a sbocciare un’amicizia, Lope è furioso credendo che Vera sia fidanzata con Santos, ignaro che in realtà Santos la sta ricattando. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 12 febbraio 2025

Puntata di Giovedì 13 febbraio 2025

Riccardo riesce a salvare interviene giusto in tempo per salvare Vera da Santos mentre Pia è demoralizzata per la costante sorveglianza di Policarpo e Antonio. La sua tristezza e i suoi discorsi cupi preoccupano tutti, inclusi Ricardo che le confessa il suo amore baciandola. Nel frattempo, Adriano cerca di avvicinarsi ulteriormente a Catalina, seguendo i desideri di Tadeo di approfondire la loro conoscenza ma lei lo respinge, concludendo il loro incontro in malo modo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 13 febbraio 2025

Puntata di Venerdì 14 febbraio 2025

Sul campo di battaglia, Curro si getta in un’offensiva rischiosa mentre Manuel tenta disperatamente di fermarlo, rischiando la propria vita. Nel frattempo, Jana e Maria cercano di tranquillizzare Vera riguardo Diego, spiegandole che è al sicuro con Beni, che a breve darà loro aggiornamenti. Petra sorprende Maria mentre scrive un racconto che sembra ritrarre una perfida governante e le strappa i fogli dalle mani. Poi rivela a Martina che l’incontro con Asdrubal Ibáñez de Caicedo è parte di un piano più grande, lasciandola in ansia per le implicazioni di questa rivelazione. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 14 febbraio 2025

Puntata di Sabato 15 febbraio 2025

La morte tragica di Pia scuote profondamente tutti ma il marchese corre ai ripari ordina che si diffonda la notizia che Pia abbia semplicemente lasciato La Promessa, nascondendo la verità sul suo suicidio. Nel frattempo, Martina affronta pubblicamente Ayala, accusandolo di essere il mandante dell’appuntamento con Asdrubal mentre la tensione tra Adriano e Catalina sembra trovare un nuovo equilibrio e i due che fanno passi importanti nella loro relazione. Più tardi, María è furiosa con Petra per aver distrutto i suoi manoscritti, mentre Lope viene aggredito. Virtudes, scoprendo che sua madre ha visitato suo figlio senza il suo consenso, la affronta mentre María Antonia si trova divisa tra la preoccupazione per Cruz e un crescente interesse per Alonso. La situazione sta per complicarsi ulteriormente. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 15 febbraio 2025

Puntata di Domenica 16 febbraio 2025

Alonso e María Antonia si lasciano andare a un bacio improvviso mentre Lope, ferito, sceglie di mantenere il silenzio su quanto gli è accaduto, nonostante le insistenze di Salvador per saperne di più. Virtudes si rifiuta di riconciliarsi con Simona, alimentando ulteriori tensioni. La tragica fine di Pia si conclude in solitudine, sepolta in assenza di qualsiasi partecipante alle sue esequie. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 16 febbraio 2025

