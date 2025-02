Beautiful Anticipazioni Puntate dal 10 al 15 febbraio 2025: Hope vuole riprovarci ma Liam la gela, ama Steffy e non lei!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 10 al 15 febbraio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. La Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia, inizialmente su Rai2, nel 1990, ci aspetta con le sue nuove puntate. Cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 10 al 15 febbraio 2025 su Canale5? Scopriamolo insieme

Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 10 al 15 febbraio 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 10 al 15 febbraio 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 10 al 15 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 10 febbraio 2025

Thomas e Steffy discutono sui sentimenti che legano il Forrester a Hope. Il ragazzo dice alla sorella di volere solo il bene della Logan ma non può certo negare di desiderare che lei lasci Liam e scelga lui. Il giovane è convinto che ci siano buone chance, visto che i due hanno firmato i documenti del divorzio. Steffy gli chiede se sia pronto a no a un eventuale ritorno di fiamma tra i coniugi. Intanto dopo la festa di compleanno di Beth, Brooke e Ridge si ritrovano a parlare di quello che sta succedendo nella loro famiglia. Brooke spera che presto tutto torni alla normalità e che la sua bambina e Liam superino le divergenze e ritrovino i sentimenti che li hanno uniti per tutti questi anni. Ridge condivide le preoccupazioni e i pensieri della compagna nonostante sia certo che Thomas sia cambiato e sia degno di fiducia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 11 febbraio 2025

Davanti a Liam e Brooke, Hope rivela di sentirsi persa e di non riuscire a riconoscersi nelle azioni che ha compiuto. Tra questa c’è anche la sua relazione con Thomas. La ragazza sembra essere presa dai dubbi e pronta a riconsiderare le proprie scelte ma soprattutto a lottare per salvare la sua famiglia. Liam raggiunge Steffy a casa di Eric e le racconta di come, alla festa di Beth, sia finalmente riuscito a parlare con la sua ex e di sperare di essere riuscito a metterla in guardia da Thomas. La Forrester domanda al ragazzo se intenda considerare di dare un’altra chance al suo matrimonio con Hope, qualora lei non voglia più divorziare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'11 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 12 febbraio 2025

Liam rivela a Steffy di tenere tantissimo a Hope e di desiderare il meglio per lei ma deve comunque prendere in considerazione il fatto che ha capito di amare lei e di essersi pentito di averla lasciata. Intanto Ridge e Thomas sono alla Forrester e lo stilista chiede al figlio di raccontargli cosa stia davvero succedendo tra lui e Hope. RJ arriva e impedisce ai due di parlare permettendo al giovane Forrester di sottrarsi a una conversazione piuttosto fastidiosa. Ridge e RJ vengono poi raggiunti da Brooke, con cui si ritrovano a parlare di Hope e Liam. La Logan rivela di essere speranzosa che i due ragazzi, complice la festa di compleanno di Beth, si siano riavvicinati e che la crisi possa essere risolta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 13 febbraio 2025

Hope si presenta a casa di Thomas e scoppia in lacrime. La ragazza rivela al giovane di come il suo ultimo incontro con Liam abbia riaperto vecchie ferite causate da lui. Gli racconta che con lo Spencer hanno parlato di Beth e di come per mesi hanno pensato fosse morta. Thomas si scusa e ammette di aver fatto un grande anzi terribile errore. Il giovane giura di essere cambiato e di aver sempre amato sinceramente, adesso senza più alcuna ossessione, la Logan e di averla sempre messa al primo posto. Il figlio di Ridge, con le spalle al muro, deve giocarsi il tutto per tutto per non perdere l’occasione di poter stare con la donna che ama. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 13 febbraio 2025

Puntata in onda Venerdì 14 febbraio 2025

Brooke continua a ribadire a Ridge e a RJ di essere convinta che Hope tornerà da Liam e cercherà di salvare il suo matrimonio. Ridge non è però convinto che sua moglie abbia ragione. Teme infatti che lo Spencer non sia in grado di perdonare l’ex per essersi avvicinata all’uomo che più di ogni altra persona lui odia. Lo stilista aggiunge anche che Liam non fa mistero di essere ancora innamorato di Steffy e di essersi pentito per averla lasciata. Nel frattempo, nonostante le belle parole di Thomas, Hope gli comunica di aver deciso di provare a ricucire con suo marito. Il giovane le augura il meglio ma le ribadisce la differenza che c’è tra lui e Liam. Lo Spencer avrà, molto probabilmente per sempre, il cuore diviso tra lei e Steffy. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 febbraio 2025

Puntata in onda Sabato 15 febbraio 2025

Liam è ancora da Steffy e le sottolinea quanto la ami e quanto non abbia intenzione di tornare indietro sulle sue decisioni. Lo Spencer vuole bene a Hope ma non vuole salvare il loro matrimonio. Dopo aver salutato Thomas, Hope incontra lo Spencer allo chalet e gli comunica di aver capito che, per il bene di Beth, i due dovrebbero darsi un’altra opportunità e cercare di voltare pagina insieme. La ragazza gli fa capire di voler provare a ricominciare. Purtroppo però il figlio di Bill non ne è entusiasta. La Logan aggiunge di aver capito di aver fatto degli errori terribili e di essersi allontanata dai suoi valori e gli domanda se lui sia disposto a fare quanto lei suggerisce. Lo Spencer sarà molto chiaro nel dirle che non pensa di poterla perdonare per essersi avvicinata a Thomas, che ha sempre rappresentato una minaccia per la loro relazione. I due ragazzi, capito di non vedere le cose allo stesso modo e di non essere quindi entrambi disposti a riavvicinarsi, si diranno addio per sempre nonostante entrambi si vogliano ancora molto bene e si stimino profondamente.

La crisi tra Steffy e Finn continua e nonostante gli sforzi del medico, che desidera che la moglie torni da lui e abbia fiducia nelle sue capacità di tenere Sheila lontana dalle loro vite, le cose non stanno progredendo nel migliore dei modi. Per convincerla a lasciarsi andare e a impedire che questo momento li allontani per sempre, Finnegan ricorda le situazioni più belle vissute insieme, come il loro incontro a Montecarlo. Intanto Eric e Ridge, alla Forrester Creations, si ritrovano faccia a faccia. I due ritornano a parlare delle loro posizioni all’interno dell’azienda ed Eric ribadisce al figlio di voler creare una nuova collezione d’alta moda, nonostante abbia lasciato il suo posto con designer capo e nonostante siano anni che non realizza nuove linee. Le parole di Ridge lo rendono molto nervoso e gli fanno capire che suo figlio non intende lasciargli alcuna possibilità ritenendolo troppo vecchio per tornare a lavoro.

Ridge confessa a suo padre di essere preoccupato per la sua salute e lo invita a rimanere fuori dall’attività dell'azienda e a dedicarsi ai suoi hobby e a Donna. Eric rimane molto offeso da questa risposta e ritiene che suo figlio non si fidi di lui e che addirittura voglia relegarlo a un ruolo di serie B, nonostante lui sia il creatore della maison e che sia stato lui – con Stephanie – a portarla al successo. Il Forrester senior, infuriato, affronta il figlio e lo accusa di essere un ingrato e di volerlo mettere in un angolo… ma non glielo permetterà. Intanto alla Spencer, Liam rivela a Wyatt del suo ultimo incontro con Hope. Il giovane racconta al fratello di come la Logan gli abbia proposto di salvare il loro matrimonio e di come abbia riconosciuto i suoi errori. Gli dice anche che, sebbene sia felice di questa conversazione, non si è sentito di ricominciare con lei, non dopo aver capito di essere sempre stato innamorato di Steffy. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 15 febbraio 2025

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.