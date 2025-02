My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 febbraio 2025: Zeynep prova l'abito da sposa, Nesrin è irritata...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 10 al 14 febbraio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 10 al 14 febbraio 2025

Puntata in onda lunedì 10 febbraio 2025

Baris e Nuh continuano a sfogarsi. Il primo sottolinea l'importanza di scegliersi qualcuno che ti corrisponda con sincerità, visto quanto la vita sia breve. Intanto, Zeynep si apre con Nesrin, confidandole che pensa sia strano che Baris si rifiuti di parlarle: le ha detto chiaramente che preferisce stare da solo. Desiderosa di avere un confronto con lui quanto prima, lo raggiunge. Tarik, invece, chiama Meltem, la quale lo riprende per aver essere stato troppo affrettato con Nermin, che, ora, lo tiene a distanza. Infatti, non gli risponde neanche al telefono. Dopodiché, anche Nesrin sgrida il fidanzato segreto per la sua avventatezza. Infine, quest'ultima gli rivela di voler far sentire sia Sakine che Zeynep abbandonate, così come loro l'hanno fatta sentire per tutta la vita. Tarik gli ricorda che dovrebbe concentrarsi su Nermin e sulle sue ricchezze. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 10 febbraio 2025.

Puntata in onda martedì 11 febbraio 2025

Tarik raggiunge Nermin al ristorante con la scusa di volerle far analizzare dei campioni di tessuto. Poi, lui le dice di aver capito che lei vuole tenerlo a distanza, e le chiede perdono per la sua invadenza. Nermin afferma di non potergli dare ciò che vuole, allora Tarik le chiede di chiudere la questione "da amici". Intanto, Baris arriva all'appuntamento con Zeynep. Il rosso le dice di averla sentita dichiarare di non essere sicura di volerlo sposare; la mora aggiunge la parte mancante del discorso, quella che non ha sentito perché se ne è andato prima: lo ama più di ogni cosa, e non vede l'ora di diventare sua moglie. I due si abbracciano, e Baris tira un sospiro di sollievo. In seguito, Zeynep lo porta a vedere la casa che ha scelto per andarci a vivere insieme dopo le nozze. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny dell'11 febbraio 2025.

Puntata in onda mercoledì 12 febbraio 2025

Baris rivela ad Ali Riza e Savas che lui e Zeynep hanno iniziato a cercare casa. Lo zio gli risponde che è tempo di andare a casa della giovane per una proposta di matrimonio ufficiale. Nel mentre, Zeynep sta guardando la location per le nozze insieme alle altre, quando Nermin le fa provare il velo di sua madre. Intanto, Sultan coglie l'occasione per parlare con Emine in disparte. La donna - non senza qualche difficoltà - le rivela di volersi sposare con Ali Riza; al contempo, quest'ultimo sta dando la stessa notizia a Baris e Savas. Tutti e tre i ragazzi sono felicissimi. Poi, l'uomo telefona a Nermin per sapere se possono raggiungerle per chiedere ufficialmente la mano della protagonista. Per finire, iniziano a discutere dell'abito nuziale di Zeynep. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 12 febbraio 2025.

Puntata in onda giovedì 13 febbraio 2025

Savas continua ad indagare su Tarik, ed informa Baris che ha tutti profili social privati; tuttavia, è riuscito ad accedere ad uno di essi. Il rosso si rende conto che il profilo in questione è stato creato di recente, tanto che è pieno di foto nuove di zecca, e questo è anomalo. Infatti, contatta una sua conoscenza per investigare su Tarik. In seguito, Sultan ed Ali Riza si confrontano in merito al momento in cui hanno rivelato rispettivamente alla figlia e ai nipoti delle loro imminenti nozze. Poi, lui la mette al corrente della sua intenzione di affittare sin da subito una casa per loro due, e per tutti i loro cari che vogliano vivere con loro. Intanto, Emine si sfoga con Nuh: non si fida di Nesrin. Lui pensa che lei sia un po' gelosa del suo rapporto d'amicizia con Zeynep. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 13 febbraio 2025.

Puntata in onda venerdì 14 febbraio 2025

Sakine è furiosa perché Nermin, anziché accompagnarla a comprare i gioielli per Zeynep, andrà a pranzo con Tarik. Inoltre, è infastidita nel notare che Sultan ed Ali Riza sembrano molto felici insieme. Intanto, Nermin si sta aprendo con il finto fratello di Nesrin: ha paura di lasciarsi andare. Tarik le dice che "aspettare può alimentare il desiderio". Zeynep, Emine e Nesrin, invece, raggiungono il negozio per abiti da sposa, affinché la prima possa provarli: è momento a dir poco emozionante. Nesrin, però, cerca di nascondere il suo fastidio sorridendo amichevolmente quando viene vista. Nel frattempo, Ali Riza riprende Baris per non aver ancora acquistato gli anelli di fidanzamento. Tuttavia, si respira un'atmosfera di festa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 14 febbraio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.