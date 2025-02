Tradimento Anticipazioni Puntate dal 10 al 16 febbraio 2025: Tarik ha un patrimonio segreto, Oylum rischia la vita

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 10 al 16 febbraio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 10 al 16 febbraio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 10 al 16 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 10 febbraio 2025

Dopo aver scoperto le bugie di Oylum, Guzide non riesce ad accettare questo ennesimo tradimento. Dopo un lungo sfogo, ripudia la figlia. Nel frattempo, Yesim si gusta la scena fino a quando Oylum cerca di colpirla e Tarik la porta via. Tolga riporta Oyku da Guzide e la affida a Umit mentre Oylum si rifugia a casa di Selin dove riceve un po’ di consolazione. Oylum capisce che non le sarà possibile farsi perdonare quando Guzide le rifiuta di parlare con la figlia e il fatto che vieti anche a Nazan e Umit di farlo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 10 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 11 febbraio 2025

Tarik accompagna a casa Yesim e scopre che la donna è venuta a sapere di Oylum dalla sua segretaria Berrin. A quel punto, comunica a Yesim che non le farà mai più vedere Oyku, per poi recarsi in ufficio per licenziare Berrin e andare a casa di Guzide a riprendere Oyku, incontrando l’iniziale residenza di Umit. Mentre Tarik scopreche è stata Oylum a portare Oyku da Guzide, Yesim trama vendetta contro lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento dell’11 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 12 febbraio 2025

Oylum aggredisce Yesim e le ordina di non infliggere ulteriori sofferenze a Guzide. Burcu consegna a Guzide i video che inchiodano Yesim alle sue malefatte, in cambio della promessa di rifiutare la richiesta di affidamento di Emre presentata dall’ex marito, e di raddoppiare l’assegno mensile che la donna riceve da quest’ultimo. Più tardi, Burcu le racconta di aver perso il cellulare dopo una forte discussione con Guzide e Ozan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 12 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 13 febbraio 2025

Di fronte alle sempre più insistenti richieste della figlia, Tarik decide di riportare Oyku a Yesim, che le mostra i segni dell’aggressione subita da Oylum, sperando di muoverlo a compassione. Lui tuttavia non la perdona, anzi le comunica che non ha alcuna intenzione di comprarle una nuova casa come le aveva promesso, e che si limiterà a provvedere al mantenimento della figlia e al pagamento dell’affitto della loro attuale abitazione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 13 febbraio 2025.

Puntate in onda Venerdì 14 febbraio 2025

Mentre cammina per strada, Oylum viene quasi investita da un’auto e comincia a discutere con l’uomo alla guida del veicolo, ma lui si infuria al punto da scendere dalla propria auto e puntarle una pistola. Behram, un giovane che ha assistito alla scena, arriva in soccorso e disarma l’uomo, tranquillizzando Oylum e lasciandole il suo biglietto da visita per contattarlo in caso la ragazza decidesse di denunciare l’accaduto. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento del 14 febbraio 2025.

Puntate in onda Sabato 15 febbraio 2025

Sezai scopre che Tarik possiede un patrimonio nascosto di 20 milioni di dollari e informa immediatamente Guzide che si sente ancora una volta tradita dal marito, al punto da seguire il suggerimento dell’amica Nazan e assumere come avvocato Helmas Heves. Oyku, triste e turbata da una lite tra i suoi genitori causata dalle ennesime bugie di Yesim, esce di casa e se ne va. Sua madre si accorge che bambina non c’è più e corre dalla polizia per denunciare la scomparsa ma Tarik, convinto che sia l’ennesima messinscena della donna, ritira la denuncia. L’uomo scopre scopre poi che la famigerata e temibile Helmas Heves, assisterà sua moglie nella causa di divorzio. Tarik si reca in fretta e furia nella libreria dove Guzide e Sezei stanno partecipando ad un’asta di libri usati e qui scoppia una brutta discussione, che finisce con Sezai che lo colpisce con una testata. Nel frattempo, Ozan mostra ad Oylum i video che inchiodano Yesim e suo padre, lasciandola esterrefatta. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento del 15 febbraio 2025.

Puntate in onda Domenica 16 febbraio 2025

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.