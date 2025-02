Tradimento Anticipazioni 10 febbraio 2025: Guzide furibonda con Oylum ed Ozan! Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 10 febbraio 2025 su Canale 5: Guzide scopre che Oylum ed Ozan hanno portato via con loro la piccola Oyku in gran segreto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 febbraio 2025, alle 14:10, si respira aria di festa in Casa Yenersoy, dove tutti stanno cenando in compagnia della nuova arrivata, la piccola Oyku. Improvvisamente, però, rientra in anticipo Guzide, quindi Oylum ed Ozan si vedono costretti a nascondere la bambina affinché non la veda. Tuttavia, durante la notte, la giudice li becca, e li rimprovera. Poi, chiama Tarik per allertarlo, ma, visto il modo in cui le risponde, decide di fargliela pagare in prima persona. Intanto, Yesim viene a sapere che Oyku non è insieme al padre, quindi sporge denuncia contro Guzide. La polizia bussa alla sua porta, ma durante la perquisizione non trova la bimba...

Tradimento Anticipazioni: Il piano di vendetta di Oylum ed Ozan...

Tarik, in risposta al comportamento scorretto di Yesim, è arrivato ad infliggerle la peggiore delle punizioni: le ha portato via la piccola Oyku. La donna era talmente tanto disperata che, dopo aver chiesto una mano a Burcu, ha provato a sedurre Oltan, sperando che almeno lui potesse aiutarla a riprendersi la figlioletta. Poi, però, Oylum ed Ozan hanno trovato Oyku da sola nell'appartamento del giovane, e così, insieme, hanno capito che fosse la loro occasione di escogitare un piano di vendetta per farla pagare al padre una volta per tutte...

Tradimento Anticipazioni: Guzide furiosa con Oylum ed Ozan!

A Casa Yenersoy si respira un clima a dir poco festoso: stanno tutti cenando allegramente in compagnia della nuova arrivata, la dolce Oyku. Tuttavia, sta per accadere qualcosa che in un batter d'occhio ribalterà la situazione. Improvvisamente, rientra in largo anticipo Guzide, e questo - oltre ad interrompere la "festa" - fa sì che Oylum ed Ozan debbano sbrigarsi a nascondere la sorellina affinché la madre non la veda. Sta di fatto che, nel corso della notte, Guzide li sorprende, e non la prende per niente bene, anzi...

Yesim denuncia Guzide, nelle Anticipazioni di Tradimento del 10 febbraio 2025

Guzide ha scoperto che Oylum ed Ozan hanno portato via con loro Oyku, e li rimprovera aspramente entrambi. Dopodiché, la giudice chiama Tarik per allertarlo, ma nel momento in cui si rende conto del modo in cui lui le sta rispondendo, decide di fargliela pagare in prima persona. Nel mentre, Yesim apprende che la figlioletta non si trova insieme a Tarik, quindi prende in mano la situazione: corre a sporgere denuncia contro Guzide. Gli agenti di polizia giungono a casa di quest'ultima per perquisirla, ma non riusciranno a trovare Oyku...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.