My Home My Destiny 2 Anticipazioni 10 febbraio 2025: Tarik sgridato da Meltem e Nesrin!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 10 febbraio 2025 su Canale 5: Meltem e Nesrin se la prendono con Tarik, il quale ha commesso un piatto falso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 febbraio 2025 alle 16:50, Baris e Nuh continuano a chiacchierare, mentre Zeynep si apre con Nesrin: ritiene sia strano che Baris la stia evitando. Desiderosa di avere un confronto con lui quanto prima, lo raggiunge. Intanto, Tarik chiama Meltem, la quale lo sgrida per aver essere stato troppo affrettato con Nermin. Infatti, quest'ultima non gli risponde neanche al telefono. In seguito, anche Nesrin lo riprende per lo stesso motivo...

My Home My Destiny Anticipazioni: La riflessione di Baris...

Baris e Nuh sono ancora seduti a bordo piscina, e si stanno sfogando. Quest'ultimo sta soffrendo per la separazione da Cemile, la quale ha deciso di lasciarlo da solo per partire insieme a Benal e alla piccola Mujgan; anche il primo sta soffrendo, perché convinto che Zeynep non voglia più sposarlo. Pertanto, Baris arriva a sottolineare l'importanza di trovare una persona che ti corrisponda con tutto il suo cuore: la vita è troppo breve per dedicare il proprio tempo a chi non ti ama sinceramente. D'altra parte, Nuh è sicuro che la mora sia davvero innamorata di lui...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep vuole chiarire con Baris!

Zeynep sta confidando a Nesrin di essere molto preoccupata: Baris non le ha risposto, ma lei è riuscita a contattarlo chiamando Nuh; allora, il loro le ha fatto sapere con una certa freddezza di aver bisogno di trascorrere un po' di tempo da solo. Dopo essersi chiesta che cosa possa essere successo, visto che Baris non si è mai comportato in questo modo, Zeynep decide di prendere immediatamente in mano la situazione: non vuole perdere altro tempo, la cosa migliore è che si vedano e parlino quanto prima per chiarire le cose...

Meltem e Nesrin sgridano Tarik, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 10 febbraio 2025

Tarik è al telefono con Meltem, la quale lo sta sgridando. Meltem è furiosa perché lui ha preso la mano a Nermin: è stato troppo avventato, rischiando così di compromettere il loro rapporto "in costruzione" per sempre. In effetti, nonostante Tarik stia tentando di mettersi in contatto telefonico con lei, Nermin non gli risponde. Poi, anche Nesrin riprende il finto fratello per lo stesso motivo: deve rimediare per non perdere i progressi che ha fatto con la mora. A questo punto, la giovane gli racconta di aver parlato con Zeynep di Gulbin, e di essere ancora più determinata a far sentire sia lei che Sakine abbandonate per ripagarle con la stessa moneta. Tarik le ricorda che sarebbe meglio se restasse concentrata sul loro obiettivo, ossia Nermin e le sue ricchezze...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.