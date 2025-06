Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 giugno 2025 - per Eric arriverà il momento della fine, inesorabile! Il Forrester continuerà a brindare all’amore che la sua famiglia gli sta dimostrando ma all’improvviso verrà colto da un malore, che lo farà crollare inerme davanti a tutti. Nonostante Donna e tutti gli altri corrano in suo soccorso, il patriarca non riprenderà conoscenza e verrà immediatamente trasferito in ospedale, dove i medici si renderanno che le sue condizioni sono disperate. Ridge e Brooke si prepareranno a raggiungerlo in clinica e la stessa cosa farà Steffy, certa di poter avere l’aiuto di Finn... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 25 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 25 giugno 2025 - Ipek si reca da Oltan per supplicarlo di non lasciarla, ma lui la caccia in malo modo e arriva persino a chiamare le guardie per farla allontanare. Intanto, Sezai raggiunge Guzide per chiederle nuovamente di sposarlo, e lei accetta felicemente. Il loro matrimonio verrà celebrato il giorno dopo. Selin, invece, viene dimessa dall'ospedale e torna a casa, dove la sta aspettando anche Serra... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 25 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 25 giugno 2025 - Enver continua ad assistere Hatice, che è ancora in terapia intensiva, e Sirin, che, invece, sta per essere dimessa dall'ospedale. Intanto, Bahar riceve una visita inattesa da parte di una donna. Dopodiché, la giovane decide di aiutare Hikmet a mantenere il segreto su Ceyda, e lui in cambio convince Yusuf a non cacciarla via di casa. In seguito, Bahar viene a sapere che la madre e la sorellastra sono state ricoverate in gravi condizioni. Desiderosa di rivedere la madre, la ragazza si presenta in ospedale, dove però si deve scontrare con il divieto di Enver, il quale ha paura di una reazione di Sirin. Allora, Bahar si rivolge alla dottoressa Jale, che accetta di aiutarla... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 25 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 25 giugno 2025 - Yagmur confessa a Bedri e a Nedret di avere un passato da escort. Dato che sta per sposare il giovane, la rossa vuole che non ci siano segreti tra loro. Sorprendentemente, Yagmur ottiene assoluta comprensione e solidarietà da parte di Bedri e di sua madre. Nese, invece, continua ad esprimere tutti i suoi dubbi in merito alle imminenti nozze di sua figlia, ma alla fine Nedret riuscirà a convincerla a dare la sua benedizione. Nel mentre, gli uomini di Babur sabotano il porto, ed Aslan contrattacca... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 25 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 giugno 2025 - Martina rimarrà molto stupita dalla reazione di sua madre a una sua rivelazione scottante. La ragazza confiderà alla mamma che Ayala è tornata a tormentarla e questa volta Margarita le prometterà di proteggerla e di non lasciare che il suo fidanzato la tormenti. La marchesa tirerà fuori le unghie e difenderà la figlia da chiunque, anche dall’uomo che sposerà. Intanto Catalina e Pelayo torneranno a parlare della gravidanza e i marchesi confideranno di non essere felici di questa novità. Anche Pelayo, in separata sede e davanti a Don Ricardo, confiderà di non essere per nulla contento soprattutto perché il bambino in arrivo non è suo figlio. Per Jana è stata organizzata una festa ma lei rivelerà a Maria di non essere per nulla in vena di festeggiare e di sentirsi molto giù di morale e questo per colpa delle feroci critiche che sono piovute su di lei... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

