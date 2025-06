La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 giugno 2025: Hatice e Sirin tentano di togliersi la vita

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la nuova soap in onda su Canale 5, in onda dal 23 al 27 giugno 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la nuova soap in onda su Canale 5. Ecco le Anticipazioni dettagliate per le puntate in onda dal 23 al 27 giugno 2025, scopriamo cosa accadrà ai protagonisti dell’appassionante e toccante storia che arriva direttamente dalla Turchia.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 27 giugno 2025

Lunedì 23 giugno 2025

Yusuf ha costretto Bahar ad andarsene di casa e lei cercadisperatamente una via d’uscita, sforzandosi di mostrarsi serena davanti ai figli. Nisan, tuttavia, risente fortemente della situazione che si va a sommare per la sofferenza di non essere ancora inserita a scuola. Nel frattempo Hatice trova la figlia Sirin in fin di vita e commette un atto disperato, mettendo fine alle sofferenze di entrambe. Le due vengono trasportate d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Bahar non può smettere di pensare ai ricordi del passato con Sarp. Una volta incontrarono per caso la madre Julide, che la scambiò per la sua amante a causa della sua giovane età, scatenando una scenata di gelosia.

Martedì 24 giugno 2025

Enver continua ad assistere Hatice che si trova in terapia intensiva, mentre Sirin sta meglio ed è prossima alle dimissioni. Bahar riceve la visita inattesa di una donna e decide di aiutare Hikmet a mantenere il segreto su Ceyda, In cambio lui convince Yusuf a non cacciarla via di casa. Nel frattempo, Bahar viene a sapere del ricovero di Hatice e Sirin e, desiderosa di vedere la madre, si scontra con il divieto di Enver che vuole tenerla lontano per non turbare ulteriormente Sirin. La dottoressa Jale, tuttavia, accetta di aiutarla di nascosto.

Mercoledì 25 giugno 2025

Bersan fa ritorno nel quartiere e cerca di parlare con Arif ma lui è talmente furioso da cacciarla via, con la promessa di non rivolgerle mai più parola. Nel frattempo, Sirin ed Enver tornano a casa. La ragazza intuisce che il patrigno ha ritrovato il suo cellulare e ha scoperto le prove che la collegano alla morte di Sarp. Così, quando Enver cerca di convincerla a fare visita ad Hatice, lei finge un malore per restare sola e cercare il telefono.

Giovedì 26 giugno 2025

Hatice intuisce che tra suo marito ed Enver ci sono tensioni legate a Sirin. Nel frattempo, Bahar racconta ai figli una storia prima di addormentarli, parlando del giorno del matrimonio con Sarp e del loro primo viaggio insieme.

Venerdì 27 giugno 2025

Jale è tormentata dal senso di colpa per non essere la madre perfetta che tutti si aspettano e così litiga duramente con il marito. Confidandosi poi con Sinan, capisce di non amarlo più. Enver invece è certo che Sirin abbia bisogno urgente di uno psichiatra. A complicare la situazione c’è poi il pensiero sul cellulare di Sarp.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.