La Promessa Anticipazioni 25 giugno 2025: Martina ha paura di Ayala ma stavolta Margarita la proteggerà!

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Martina rimarrà senza parole, Margarita prenderà finalmente le sue difese contro Ayala!

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Martina rimarrà molto stupita dalla reazione di sua madre a una sua rivelazione scottante. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza confiderà alla mamma che Ayala è tornata a tormentarla e questa volta Margarita le prometterà di proteggerla e di non lasciare che il suo fidanzato la tormenti. La marchesa tirerà fuori le unghie e difenderà la figlia da chiunque, anche dall’uomo che sposerà. Intanto Catalina e Pelayo torneranno a parlare della gravidanza e i marchesi confideranno di non essere felici di questa novità. Anche Pelayo, in separata sede e davanti a Don Ricardo, confiderà di non essere per nulla contento soprattutto perché il bambino in arrivo non è suo figlio. Per Jana è stata organizzata una festa ma lei rivelerà a Maria di non essere per nulla in vena di festeggiare e di sentirsi molto giù di morale e questo per colpa delle feroci critiche che sono piovute su di lei.

La Promessa Anticipazioni 25 giugno 2025: Martina stupita da sua madre!

Ayala è tornato a tormentare Martina. Nervoso per i ritardi che sta subendo il suo matrimonio e ancora particolarmente irritato da Martina, il conte ha finito per prendersela di nuovo con lei. Questa volta però la reazione di Margarita alla scoperta di quanto successo, sarà completamente diversa dal solito. Quando sua figlia le racconterà ogni cosa, la marchesa le prometterà di difenderla e di non permettere a nessuno che le venga fatto di nuovo del male. Martina si sentirà finalmente rassicurata e protetta e in effetti Margarita farà presto qualcosa che lascerà Ayala senza parole ma anche Cruz…

La Promessa: Pelayo rivela cosa pensa davvero della gravidanza di Catalina

I marchesi hanno paura, Catalina rischia la rovina. Se non avesse Pelayo al suo fianco la ragazza sarebbe additata come una poco di buono e per lei ci sarebbero ben poche speranze di superare lo scandalo. Il conte ha promesso di sposarla e ha persino rivelato, mentendo, di essere il padre del bambino che la ragazza aspetta, pur di evitare che lei corra dei rischi. Ma Pelayo non è per nulla contento di quello che sta accadendo e lo confiderà, in estrema confidenza, a Don Ricardo. Il ragazzo si confiderà con il maggiordomo a cui rivelerà tutta la verità sul suo rapporto, purtroppo non più idilliaco con Catalina, che riceverà grandi critiche da tutti, tranne che da sua zia Margarita, che invece prenderà le sue difese davanti ai suoi cognati.

Jana in difficoltà, ecco perché e cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana è ormai vittima costante di critiche da parte della famiglia Lujàn ma anche da parte di chi, come Petra, non l’ha mai vista di buon occhio. La governante l’ha accusata di essere stata da sempre l’amante di Manuel e l’ha additata di essere una donnaccia. La cameriera è molto infastidita da tutto questo anzi molto amareggiata di dover affrontare questo odio nei suoi confronti, soprattutto perché l’unica sua colpa è quella di essersi innamorata. Con questo stato d’animo non se la sentirà di partecipare alla festa in suo onore, organizzata dai suoi amici. La giovane lo confesserà a Maria e le chiederà di aiutarla a non farla trovare in imbarazzo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.