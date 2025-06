La forza di una donna Anticipazioni 25 giugno 2025: Bahar in ospedale da Hatice, ma Enver la manda via!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 25 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar corre in ospedale per far visita ad Hatice, però Enver non pensa che sia il caso che Sirin la veda...

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 giugno 2025 alle 14:35, Enver continua ad assistere Hatice, che è ancora in terapia intensiva, e Sirin, che, invece, sta per essere dimessa dall'ospedale. Intanto, Bahar riceve una visita inattesa da parte di una donna. Dopodiché, la giovane decide di aiutare Hikmet a mantenere il segreto su Ceyda, e lui in cambio convince Yusuf a non cacciarla via di casa. In seguito, Bahar viene a sapere che la madre e la sorellastra sono state ricoverate in gravi condizioni. Desiderosa di rivedere la madre, la ragazza si presenta in ospedale, dove però si deve scontrare con il divieto di Enver, il quale ha paura di una reazione di Sirin. Allora, Bahar si rivolge alla dottoressa Jale, che accetta di aiutarla...

La forza di una donna: Sirin ed Hatice in fin di vita...

Dal giorno in cui ha assistito alla morte di Sarp, il quale, a detta sua, avrebbe cercato di molestarla, Sirin sembra non riuscire a pensare a nient'altro. Hatice ha notato l'irrequietezza della figlia, quindi l'ha messa sotto pressione fino a quando non ha ottenuto una confessione. Devastata al pensiero di ciò che Sirin ha dovuto subire, la donna ha fatto il possibile per farle sentire la sua presenza; poi, però, si è resa conto che, forse, il suo supporto non era stato sufficiente: Hatice ha trovato la secondogenita in fin di vita. Sotto shock, la signora ha capito di voler mettere fine alle loro sofferenze, ed ha compiuto un insano gesto...

Bahar trova una soluzione... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver, in pena per ciò che è accaduto, si trova in ospedale. L'uomo sta assistendo Hatice, che si trova ancora in terapia intensiva, e Sirin, la quale, invece, sta per essere dimessa dall'ospedale. Intanto, Bahar sta ricevendo una visita inattesa da una parte di una donna misteriosa; di chi si tratterà? Al contempo, la giovane pensa di aver trovato una soluzione ai suoi problemi. Bahar decide di aiutare Hikmet a mantenere il segreto su Ceyda; in questo modo, in cambio lui convincerà Yusuf a non cacciarla di casa. Che la poverina sia davvero riuscita ad evitare di essere sfrattata?

Enver manda via Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 25 giugno 2025 de La forza di una donna

Bahar viene a sapere che cosa è successo ad Hatice e Sirin, ed è sconvolta. La ragazza, senza pensarci due volte, si dirige in fretta e furia in ospedale per assicurarsi che madre e sorellastra stiano bene. Tuttavia, nel momento in cui incontra Enver, quest'ultimo le chiede di andare via, poiché ha il forte timore che, vedendola, Sirin possa andare fuori di senno. Bahar, però, non vuole darsi per vinta, tanto che si rivolge a Jale per chiederle di permetterle di andare a trovare Hatice; la dottoressa, non sentendosela di voltarle le spalle, accetta di darle una mano...

