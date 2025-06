The Family Anticipazioni 25 giugno 2025: Yagmur fa una sconvolgente confessione a Bedri. Matrimonio a rischio?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 25 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Yagmur spiazza Bedri con una confessione sul suo oscuro passato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 giugno 2025 alle 16:00, Yagmur confessa a Bedri e a Nedret di avere un passato da escort. Dato che sta per sposare il giovane, la rossa vuole che non ci siano segreti tra loro. Sorprendentemente, Yagmur ottiene assoluta comprensione e solidarietà da parte di Bedri e di sua madre. Nese, invece, continua ad esprimere tutti i suoi dubbi in merito alle imminenti nozze di sua figlia, ma alla fine Nedret riuscirà a convincerla a dare la sua benedizione. Nel mentre, gli uomini di Babur sabotano il porto, ed Aslan contrattacca...

The Family: Nese si oppone alle nozze di Yagmur e Bedri...

Alla fine, Yagmur ha accettato la proposta di matrimonio di Bedri. Infatti, benché la giovane sia rimasta "scottata" dalla sua precedente relazione con Ekrem, ha capito di essere finalmente pronta a voltare definitivamente pagina, dandosi una concreta possibilità per tornare ad essere felice. Tuttavia, mentre Yagmur appare impaziente di diventare la moglie del cugino di Aslan, c'è qualcuno che potrebbe ostacolarla nella realizzazione di questo sogno romantico, ossia sua madre Nese, che non è favorevole alle nozze...

Yagmur fa una confessione a Bedri... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

La relazione tra Yagmur ed Ekrem è giunta al capolinea per volontà della mamma di quest'ultimo, che non accettava il passato scabroso della futura nuora. Infatti, nel momento in cui la donna è venuta a sapere che Yagmur aveva un passato da escort, ha imposto al figlio di mettere un punto a questa love story. Memore di ciò, la rossa decide di parlare apertamente e chiaramente sia con Bedri che con Nedret, informandoli del lavoro che si era vista costretta a svolgere anni addietro. Con grande sorpresa di Yagmur, sia l'amato che la futura suocera si mostrano comprensivi e solidali...

Nedret convince Nese, nelle Anticipazioni della puntata del 25 giugno 2025 di The Family

Nedret non desidera altro che Bedri sia felice, ed ha ben chiaro che ormai la sua felicità dipende anche e soprattutto da Yagmur. Per questo motivo, la cognata di Hulya appoggia il loro desiderio di convolare a nozze, e, sempre per questo motivo, si sta dirigendo da Nese. Nedret parla con la futura consuocera per cercare di convincerla che la cosa migliore da fare sia sostenere sua figlia nella sua scelta, nonostante tutti i suoi timori; Nese, allora, dà la sua benedizione alla coppia! Nel mentre, Aslan si sta preparando a contrattaccare: gli uomini dello spietato albanese, Babur, stanno sabotando il porto!

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.