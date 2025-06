Beautiful Anticipazioni Puntate dal 22 al 28 giugno 2025: Eric sta morendo, Finn potrebbe salvarlo ma Ridge dice NO!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 22 al 28 giugno 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap in onda su Canale5.

Beautiful torna ad appassionarci con una nuova settimana ricca di colpi di scena ma cosa accadrà nelle puntate in onda dal 22 al 28 giugno 2025? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni settimanali della Soap - trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5 - ci rivelano che Eric sarà circondato dall'affetto di tutti e Zende e RJ gli rivolgeranno parole d'amore e di gratitudine. Il Forrester senior scoprirà di non aver vinto la sfida con Ridge ma invece che arrabbiarsi ringrazierà suo figlio per questa dimostrazione d'amore. Il patriarca verrà colto da un b e questa volta cadrà senza riuscire a riprendere i sensi. Sarà trasportato in ospedale e Finn confesserà di aver trovato una cura sperimentale. Il dottore dovrà agire subito ma Ridge, che ha la procura sanitaria del padre, gli impedirà ogni azione e spaventato che il suo papà soffra ancora, si rifiuterà di dare il suo consenso e ribadirà di voler rispettare le sue ultime volontà.

Beautiful: Video Riassunto delle puntate dal 22 al 28 giugno 2025

Guarda il video riassunto di Beautiful e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 22 al 28 giugno su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 22 al 28 giugno 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 22 al 28 giugno 2025

Vediamo cosa ci rivelano le trame delle puntate di Beautiful in onda da domenica 22 giugno a sabato 28 giugno 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio:

Domenica 22 giugno 2025

La festa continua e tutti i partecipanti si chiedono, con tristezza, quanto ancora rimanga da vivere al Forrester mentre lui, felice come non mai, prosegue nel dare consigli e parole d’amore alla sua famiglia. Il designer si congratula con Hope e Thomas per la loro relazione e li spinge a continuarla se li rende contenti. Intanto Steffy riesce a mettersi in contatto con Finn che le promette di raggiungerla molto presto. La ragazza è però molto spaventata ma cerca di non darlo a vedere per suo nonno, circondato dall’affetto di tutti e sereno nonostante il dramma che sta vivendo.

Lunedì 23 giugno 2025

Finn è ancora in ospedale e sembra rapito dal caso di cui si sta occupando e che non vuole rivelare a Li, spaventata perché il ragazzo continua a rimanere in ufficio e non accenna a raggiungere sua moglie, che ha bisogno di lui. La dottoressa ha paura che continuando così perderà la Forrester. Alla Villa, Carter approfitta dell’occasione per ringraziare Eric del suo aiuto ma soprattutto della sua fiducia, nonostante in passato ci siano stati dei problemi tra loro. Il Walton confessa al patriarca di considerarlo un mentore. Thomas si confida con Hope e le dice di essere molto stupito di come suo padre sia riuscito a nascondere a Eric la verità sulla sua malattia ma anche sull’esito della loro sfida sulla passerella. Donna è molto contenta di come sta andando la serata e si commuove sentendo le parole d’amore che suo marito sta rivolgendo ai suoi cari. Soddisfatta di tutto e grata prega Ridge e Brooke di continuare a tacere.

Martedì 24 giugno 2025

Eric è circondato dall’affetto dei suoi cari e non potrebbe essere più felice. Il Forrester non può esimersi dal ringraziare RJ per averlo sostenuto e il ragazzo approfitterà del momento per dire a suo nonno quanto gli è grato per averlo aiutato a ritrovare il suo posto in azienda e per avergli fatto comprendere che vuole lavorare nella maison. Zende si unisce alla conversazione e rivela al suo nonnino di essere felice di essere entrato a far parte della loro famiglia e lo ringrazia per averlo accolto, amato ma soprattutto per avergli trasmesso la passione per la moda. Il patriarca, commosso per le parole dei suoi nipoti, li spinge a continuare il loro lavoro e li sprona a farsi aiutare da Luna, che ha dimostrato di essere un valido supporto per la loro squadra. La serata prende una piega inaspettata quando Eric, impegnato in un brindisi, scopre di non aver vinto davvero la sfida con Ridge e che suo figlio gli ha mentito. Invece di arrabbiarsi, gli rivolge bellissime parole d’amore, grato di aver ricevuto da lui una così grande prova d’affetto.

Mercoledì 25 giugno 2025

Dopo il brindisi e le parole commosse, Eric si sente male e crolla davanti a tutti. La sua famiglia è molto spaventata di quanto successo. Donna e Ridge corrono in soccorso del patriarca, che viene portato d’urgenza in ospedale. Stavolta la situazione appare molto diversa; il Forrester non riprende conoscenza e sembra caduto in coma. Arrivato in clinica, i medici lo stabilizzano ma purtroppo le cose appaiono subito molto gravi. Ridge e Brooke, che hanno seguito l’ambulanza, arrivano da Donna, che aspetta disperata notizie sul suo compagno.

Giovedì 26 giugno 2025

Alla Villa sono rimasti tutti tranne Donna, Ridge e Brooke. I Forrester si interrogano su cosa abbia provocato questo crollo e sperano che si tratti solo dell’emozione. Si illudono che Eric possa essersi sentito male dopo aver scoperto che Ridge gli ha mentito o che addirittura abbia capito che la sua famiglia sa delle sue condizioni di salute. Purtroppo però nessuno sa dare delle risposte e Zende e RJ si convincono che l’unico modo per averle sia correre in ospedale. Bridget li ferma e li invita alla calma e spiega loro che al momento è necessario che tutti rimangano in disparte per lasciare che i medici facciano il loro lavoro.

Venerdì 27 giugno 2025

Steffy decide di raggiungere l’ospedale per parlare con Finn, sicuramente in grado di dirle cosa sta succedendo. Il ragazzo accoglie sua morte visibilmente turbata e può confessarle il motivo per cui ha fatto tardi alla festa. Il dottore le rivela di aver lavorato sino a ora, in modo segreto, sul caso di Eric e di aver trovato una cura sperimentale che potrebbe salvarlo. Il medico vorrebbe provarla ma serve il consenso immediato a procedere e solo Ridge, che ha la procura sanitaria di suo padre, può decidere cosa fare. La Forrester corre da lui per informarlo ma lo stilista non accetta di sottoporre il papà ad altre cure, che potrebbero prolungare le sue sofferenze. Il designer conferma di voler rispettare le ultime volontà del genitore. Donna, Steffy e Brooke lo pregano di rifletterci e di cambiare idea ma Ridge rimane fermo sulla sua decisione e invita tutti a dare il loro ultimo saluto al Forrester senior.

Sabato 28 giugno 2025

Non potendo correre in ospedale per non essere d’intralcio ai medici, Thomas, Hope, Zende e Carter decidono di ritrovarsi nell’ufficio di Eric per parlare di lui e dei giorni trascorsi in sua compagnia. Tutti loro hanno da raccontare qualcosa e ammettono che la loro carriera non sarebbe la stessa se non ci fosse stato il Forrester. Nella mente dei ragazzi si fa largo anche un terribile pensiero; riflettono infatti sul fatto che Ridge, che ha la procura sanitaria di suo padre, si troverà presto costretto a prendere una terribile decisione. E in effetti le cose si stanno mettendo molto male. Il patriarca è in coma e collegato a un respiratore. I suoi famigliari, quello presenti in ospedale, sono al suo capezzale. Steffy, Donna e Brooke continuano a pregare Ridge di permettere a Finn di procedere con la terapia sperimentale, che potrebbe aiutare il povero Eric.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.