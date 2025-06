Tradimento Anticipazioni 25 giugno 2025: Guzide e Sezai si sposano, Selin dimessa...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 25 giugno 2025 su Canale 5: mentre Guzide accetta la nuova proposta di Sezai, Selin finalmente torna a casa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 giugno 2025, alle 14:10, Ipek si reca da Oltan per supplicarlo di non lasciarla, ma lui la caccia in malo modo e arriva persino a chiamare le guardie per farla allontanare. Intanto, Sezai raggiunge Guzide per chiederle nuovamente di sposarlo, e lei accetta felicemente. Il loro matrimonio verrà celebrato il giorno dopo. Selin, invece, viene dimessa dall'ospedale e torna a casa, dove la sta aspettando anche Serra...

Tradimento: Oltan caccia via Ipek!

Ipek è un'anima in pena. Conscia di aver commesso un passo falso che le ha fatto terra bruciata intorno, ma non volendo comunque darsi per vinta, la giovane sta tentando il tutto per tutto. Dopo che ha scoperto che ha soltanto inscenato il suo suicidio, Oltan ha messo la parola "fine" alla sua frequentazione segreta con Ipek. Quest'ultima non vuole rassegnarsi alla loro rottura, quindi si dirige dall'imprenditore per supplicarlo di darle un'altra possibilità; Oltan, implacabile, la caccia via in malo modo, poi arriva persino a chiamare la sue guardie per farla allontanare!

Guzide e Sezai si sposano... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Sezai è ancora molto deluso dal comportamento a dir poco disdicevole di Ipek, la quale è arrivata addirittura ad inscenare il suo suicidio per riuscire a manipolarlo e a separarlo da Guzide. Esasperato, l'avvocato non ha potuto far altro che mettere alla porta Ipek, senza neanche darle la possibilità di replicare. A questo punto, Sezai va di corsa dalla giudice per farle un'altra proposta di matrimonio; Guzide, emozionatissima, accetta su due piedi. Contenti come non mai, i due organizzano le loro nozze che avranno già luogo l'indomani!

Selin torna a casa, nelle Anticipazioni della puntata del 25 giugno 2025 di Tradimento

Finalmente, Selin viene dimessa dall'ospedale psichiatrico in cui era stata ricoverata dopo aver tentato di togliersi la vita. La rossa, infatti, non è riuscita a sopportare il peso dell'ennesima tragedia che si è abbattuta sulla sua vita, ossia la morte improvvisa della piccola Zeynep, la bambina che aveva preso in affido insieme a Tolga; stravolta, Selin ha provato ad uccidersi. Conscio che la moglie avesse bisogno di cure, il moro si è visto costretto a farla rinchiudere. Ora Selin sta tornando a casa, dove ad attenderla c'è anche Serra, che ha iniziato ad avere delle strane nausee...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.