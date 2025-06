The Family Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 giugno 2025: Seher muore, Aslan uccide Ilyas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame Aggiornate delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 21 al 27 giugno 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana!

Sabato 21 giugno 2025

Devin continua a giacere in un letto di ospedale, perché non ha ancora ripreso conoscenza. Tutti i suoi famigliari sono riuniti al suo capezzale, ed Aslan ha il cuore a pezzi. La consapevolezza che la moglie, incinta del loro figlio, potrebbe morire, lo rende più vulnerabile che mai, almeno apparentemente. Intanto, Cihan sta sguinzagliando i suoi uomini alla ricerca della talpa che ha informato Ilyas circa il luogo in cui si trovavano i Soykan.

Domenica 22 giugno 2025

Grazie alla complicità di suo cugino Bedri e di sua zia Nedret, Aslan riesce a far cadere Ilyas in trappola e ad ucciderlo. Intanto, Cihan decide di risparmiare la vita al braccio destro dell'uomo, Ceyrek, poiché crede che si tratti di un bravo ragazzo. Purtroppo, si sbaglia di grosso, visto che Ceyrek sta promettendo a Kiymet che farà fuori colui il quale ha tolto la vita ad Ilyas, che lui ha sempre considerato un padre. In un secondo momento, finalmente Devin si appresta a lasciare l'ospedale. Prima, però, la rossa viene informata dal dottore che, se sceglierà di portare avanti la gravidanza, la sua vita e quella del figlioletto che porta in grembo sarebbero a rischio.

Lunedì 23 giugno 2025

Devin ed Aslan devono prendere una decisione a dir poco difficile, ossia se mettere a repentaglio la vita della giovane e del bambino che aspetta oppure porre fine alla gravidanza. Mentre lui non ha la minima intenzione di rischiare di perdere Devin, quest'ultima non è disposta a rinunciare alla possibilità di diventare madre. Chi dei due, alla fine, avrà la meglio sull'altro?

Martedì 24 giugno 2025

Bedri e Yagmur, innamorati come non mai, sono pronti a convolare a nozze: dopo averci riflettuto, lei ha capito di voler diventare sua moglie. Tuttavia, Nese, la madre di Yagmur, non vuole che anche la sua seconda figlia si leghi alla famiglia Soykan, conscia di tutti i rischi che ne conseguono. Intanto, Aslan e Devin stanno preparando i bagagli per portare Seher nella sua amata Adana: vogliono darle la possibilità di realizzare uno dei suoi più grandi desideri prima di morire. Infatti, sembra proprio che la nonnina sia prossima alla fine.

Mercoledì 25 giugno 2025

Yagmur confessa a Bedri e a Nedret di avere un passato da escort. Dato che sta per sposare il giovane, la rossa vuole che non ci siano segreti tra loro. Sorprendentemente, Yagmur ottiene assoluta comprensione e solidarietà da parte di Bedri e di sua madre. Nese, invece, continua ad esprimere tutti i suoi dubbi in merito alle imminenti nozze di sua figlia, ma alla fine Nedret riuscirà a convincerla a dare la sua benedizione. Nel mentre, gli uomini di Babur sabotano il porto, ed Aslan contrattacca.

Giovedì 26 giugno 2025

Sarà un triste risveglio per la famiglia Soykan: nonna Seher è morta nel sonno. Sono tutti sgomenti, specialmente Aslan, che appare inconsolabile. Tuttavia, il giovane, così come gli altri, deve sforzarsi di non essere giù di morale, per rispettare la volontà della donna. Infatti, prima di morire, Seher aveva chiesto che al suo funerale non si versassero lacrime. Inoltre, proprio per questo motivo, la cerimonia dell'henné di Yagmur non verrà annullata, così come Bedri proseguirà con i preparativi del suo addio al celibato.

Venerdì 27 giugno 2025

Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet per stanare Ferman e farlo uscire allo scoperto. Le due riescono a raggiungere il loro scopo minacciando la madre di Ilyas di morte, e provocando così una violenta reazione dell'uomo che stavano cercando: una volta che Hulya e Nedret se ne saranno andate, Ferman si metterà al loro inseguimento con l'intento di fermarle lungo la strada ed ucciderle.

