Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 giugno 2025: Eric sviene davanti a tutti e va in coma!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Eric avrà un altro malore e stavolta non riuscirà a riprendersi. Sarà il caos!

Per Eric arriverà il momento della fine, inesorabile! Nella puntata di Beautiful in onda il 25 giugno 2025 alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester continuerà a brindare all’amore che la sua famiglia gli sta dimostrando ma all’improvviso verrà colto da un malore, che lo farà crollare inerme davanti a tutti. Nonostante Donna e tutti gli altri corrano in suo soccorso, il patriarca non riprenderà conoscenza e verrà immediatamente trasferito in ospedale, dove i medici si renderanno che le sue condizioni sono disperate. Ridge e Brooke si prepareranno a raggiungerlo in clinica e la stessa cosa farà Steffy, certa di poter avere l’aiuto di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Eric brinda all’amore per la sua famiglia

Zende ha aperto il suo cuore a Eric ringraziandolo per averlo accolto tra i Forrester e stessa cosa hanno fatto Carter e RJ, grati al patriarca per aver creduto in loro anche quando le cose erano difficili. Il Forrester senior è felice di tutte queste dimostrazioni d’amore e anche del sacrificio che Ridge ha fatto per lui. Eric non è arrabbiato con suo figlio per avergli fatto credere di essere lui il vincitore della loro sfida e anzi è fiero del fatto che il suo rampollo abbia compreso perfettamente quello che lui desiderava. Pieno di soddisfazione e sicuro di lasciare la sua azienda in ottime mani, il compagno di Donna vorrà brindare ancora una volta ma le cose non andranno come da lui previsto.

Eric sviene e va in coma, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 25 giugno 2025

Eric vorrà brindare ancora una volta ma un malore improvviso glielo impedirà. Il Forrester crollerà a terra, privo di sensi, esattamente come gli era già capitato. In questo caso a soccorrerlo non ci sarà solo Donna ma tutta la sua famiglia, che si renderà conto subito che le sue condizioni sono disastrose. Sì perché il patriarca non riuscirà a riprendersi e rimarrà inerme sul pavimento della sua grande casa. I suoi cari chiameranno immediatamente l’ambulanza e Donna salirà con lui sul mezzo, diretto in clinica, dove i medici non potranno fare altro che confermare che la sua ora sta arrivando.

Beautiful: Eric è gravissimo ma…

Tutta la famiglia Forrester si renderà conto che le condizioni di Eric sono gravissime e i dottori purtroppo lo confermeranno. L’équipe medica stabilizzerà il Forrester, ormai in coma e destinato a lasciare tutti i suoi cari come, purtroppo, era già previsto. Donna sarà al suo capezzale mentre Brooke e Ridge staranno per arrivare. Anche Steffy sarà in arrivo in clinica. La ragazza vorrà parlare con suo marito, convinta che lui riuscirà a dare una mano al suo nonnino. E in effetti il bel Finnegan avrà qualcosa di importante da rivelarle e sarà la ragione per cui non è riuscito a raggiungerla alla Villa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.