Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 giugno 2025 - come Ridge anche Brooke avrà l’ingrato compito di rivelare la malattia di Eric. La Logan lo racconterà a Bridget, tornata a Los Angeles da New York. La dottoressa sarà travolta dalla disperazione e anche lei prometterà di mantenere il segreto e di fingere sorrisi davanti a suo padre, per permettergli di avere una serata serena e senza drammi. Per i Forrester non sarà facile fingere di non sapere che Eric stia morendo e che la festa a Villa Forrester sarà l’ultimo momento felice che potranno passare insieme... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 19 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 19 giugno 2025 - Tolga incontra Asli, una sua vecchia amica, che è appena tornata da un viaggio in India. Intanto, la signora Birgul riesce a convincere Yesim ed Umit a prendere parte alla sua trasmissione televisiva. Inaspettatamente, i due vengono accolti dal pubblico in modo positivo, ed in più, il fratello del defunto Kadir, Kemal, li ringrazia ed assicura loro che possono contare sul suo supporto... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 19 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 19 giugno 2025 - Yeliz fa una proposta a Bahar: partecipare alla festa di compleanno di Teoman. La giovane si rifiuta, ma l'amica alla fine riesce a convincerla. Purtroppo, però, una volta arrivate a destinazione, Bahar scopre di essere stata ingannata. Quest'ultima partecipa lo stesso alla cena, però facendo capire ad Hakan che non è interessata ad approfondire la loro conoscenza. Rincasata, Bahar viene a sapere che i figlioletti hanno letto un articolo in cui Sarp viene dipinto come un depravato; la piccola Nisan è a dir poco turbata. Poi, come se non bastasse, la ragazza trova un biglietto di Yusuf, il quale le comunica lo sfratto immediato. Disperata, Bahar chiede aiuto ad Arif... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 19 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 19 giugno 2025 - alla fine, Hulya ha fatto la sua scelta. La donna sta per fare un importante discorso alla sua fondazione. Hulya ammette - senza nascondere un po' di vergogna - le malefatte che Yusuf ha compiuto in passato, e che lei lo ha coperto restando in silenzio. Facendo pubblicamente ammenda per aver ignorato in modo indegno la sofferenza della povera Serap, e Cihan lo apprezza molto. In un secondo momento, la famiglia prova a distrarsi trascorrendo insieme il capodanno in un locale interamente riservato a loro... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 19 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 giugno 2025 - per Catalina sarà un vero disastro. La marchesina manderà via Pelayo dalla tenuta senza dare spiegazioni, e sarà il conte a confessare alla famiglia de Lujàn cosa sta succedendo tra di loro. Il giovane dirà a tutti che la fidanzata è incinta e la salverà dallo scandalo dicendo di essere lui il padre del bambino. Intanto Manuel si rattristerà nel sapere che la merenda è stata annullata; il ragazzo ci teneva a presentare Jana come sua fidanzata e dovrà rimandare questo momento. Vera, incapace di perdonare Lope e spaventata che la verità su di lei venga a galla, dirà a tutti di aver deciso di andarsene per sempre mentre Marcelo comincerà a integrarsi nel gruppo e a conquistare la fiducia dei suoi colleghi... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

