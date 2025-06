La Promessa Anticipazioni 19 giugno 2025: Catalina rischia la rovina ed è tutta colpa di Pelayo!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Pelayo confesserà alla famiglia Lujàn che Catalina è incinta...

Per Catalina sarà un vero disastro. Nella puntata de La Promessa in onda il 19 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la marchesina manderà via Pelayo dalla tenuta senza dare spiegazioni e le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che sarà il conte a confessare alla famiglia de Lujàn cosa sta succedendo tra di loro. Il giovane dirà a tutti che la fidanzata è incinta e la salverà dallo scandalo dicendo di essere lui il padre del bambino. Intanto Manuel si rattristerà nel sapere che la merenda è stata annullata; il ragazzo ci teneva a presentare Jana come sua fidanzata e dovrà rimandare questo momento. Vera, incapace di perdonare Lope e spaventata che la verità su di lei venga a galla, dirà a tutti di aver deciso di andarsene per sempre mentre Marcelo comincerà a integrarsi nel gruppo e a conquistare la fiducia dei suoi colleghi.

La Promessa Anticipazioni 19 giugno 2025: Catalina svergognata davanti a tutti

La situazione tra Catalina e Pelayo è diventata molto tesa e la marchesina sarà stanca di vivere in eterno bilico. Per questo motivo deciderà di cacciare il conte dalla tenuta, senza dare spiegazioni a nessuno. Sarà lui a prendere la parola al posto suo e a chiarire cosa stia succedendo tra loro. Il nobile sconvolgerà la famiglia Lujàn riferendo a tutti che Catalina è incinta. La reazione dei marchesi sarà furente e la ragazza si troverà costretta a confermare quanto il suo “amato” andrà dicendo. Pelayo farà però altro. Per proteggerla e non non farla franare nello scandalo più nero, dirà di essere lui il padre del bambino che lei aspetta. Per Cruz e Don Alonso sarà una magra consolazione; nella testa di entrambi ci sarà un solo obiettivo: far sposare i due giovani al più presto.

La Promessa: Manuel perde l’occasione di presentare Jana ai suoi amici

Martina ha aiutato Manuel a procurare degli abiti signorili per Jana e si è occupata di recuperarli dall’armadio di Leonor, affinché la giovane cameriera fosse perfetta per la merenda organizzata dagli amici del giovane marchese. Purtroppo l’evento verrà annullato e Manuel sarà molto deluso. Per lui era il momento giusto per presentare Jana come sua fidanzata ufficiale e purtroppo perdere questa occasione lo renderà piuttosto triste e nervoso. Non perderà però la carica per affrontare i suoi genitori e per far valere le sue ragioni e le sue scelte. Sposerà Jana e vivrà con lei, costi quel che costi.

Vera pronta a lasciare la tenuta, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Vera si sente tradita anzi pugnalata alle spalle e mai avrebbe pensato che Lope potesse essere capace di una simile azione nei suoi confronti. La ragazza sarà furiosa con il suo amato e non riuscirà a perdonarlo. Avrà anche paura che il suo segreto arrivi alle orecchie di Cruz e per evitare di finire nei guai o peggio di essere costretta a tornare a casa, la giovane deciderà di lasciare la tenuta e informerà tutti di aver fatto questa scelta. Dopo aver risolto il suo ultimo guaio, Marcelo comincerà a integrarsi nel gruppo e a conquistare la fiducia dei colleghi. Per Teresa sarà un sollievo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.