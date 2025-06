Tradimento Anticipazioni 19 giugno 2025: Yesim ed Umit riscuotono grande successo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 19 giugno 2025 su Canale 5: Yesim ed Umit finalmente riescono a riscattarsi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 giugno 2025, alle 14:10, Tolga incontra Asli, una sua vecchia amica, che è appena tornata da un viaggio in India. Intanto, la signora Birgul riesce a convincere Yesim ed Umit a prendere parte alla sua trasmissione televisiva. Inaspettatamente, i due vengono accolti dal pubblico in modo positivo, ed in più, il fratello del defunto Kadir, Kemal, li ringrazia ed assicura loro che possono contare sul suo supporto...

Tradimento: Tolga rivede Asli...

Per Tolga questo non è un momento semplice. Il giovane ha dovuto seppellire la piccola Zeynep, la bambina che aveva presa in affidamento con Selin, e poi ha dovuto far richiudere quest'ultima in una struttura psichiatrica. Per cercare di sopportare tanto dolore, Tolga si sta attaccando alla bottiglia, tanto che una notte Serra ha approfittato del suo stato alterato per infilarsi nel suo letto e sedurlo. Ora, il moro sta per imbattersi in una persona che non vedeva da molto tempo, ossia un'amica d'infanzia appena rientrata dal viaggio in India, Asli. Questo incontro gli risolleverà un po' il morale?

Yesim ed Umit in carcere... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim ed Umit hanno rischiato grosso. I due sono stati accusati di aver ucciso il loro cliente, Kadir, avvelenandolo con una pietanza particolare; così, sono finiti dietro le sbarre, e, se non fosse stato per il pronto intervento di Guzide e Sezai, sarebbe rimasti in prigione. Per fortuna, ora sono tornati in libertà, e si sta persino presentando loro l'occasione di riscattarsi e ripulire la loro immagine, raccontando la loro versione dei fatti in diretta nazionale: sono stati invitati a prendere parte ad un noto programma televisivo...

Yesim ed Umit riscuotono grande successo, nelle Anticipazioni della puntata del 19 giugno 2025 di Tradimento

Alla fine, la signora Birgul è stata in grado di convincere Yesim ed Umit ad accettare l'invito a presenziare alla sua trasmissione TV. Infatti, i due non erano certi che partecipare ad un programma televisivo sarebbe stata la cosa più opportuna da fare, visto che stavano ancora cercando di uscire da una brutta, bruttissima faccenda. Adesso, però, Yesim ed Umit si stanno rendendo conto del fatto che hanno fatto la scelta giusta. Inaspettatamente il pubblico li accoglie con grande entusiasmo, e, come se non bastasse, il fratello del defunto Kadir, Kemal, li ringrazia per aver fatto venire a galla la verità sulla morte del consanguineo e fa sapere loro che potranno sempre contare su di lui...

