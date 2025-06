The Family Anticipazioni 19 giugno 2025: Hulya si dichiara colpevole e Cihan la perdona!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 19 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Cihan apprezza molto il fatto che Hulya abbia fatto pubblica ammenda...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 giugno 2025 alle 16:00, alla fine, Hulya ha fatto la sua scelta. La donna sta per fare un importante discorso alla sua fondazione. Hulya ammette - senza nascondere un po' di vergogna - le malefatte che Yusuf ha compiuto in passato, e che lei lo ha coperto restando in silenzio. Facendo pubblicamente ammenda per aver ignorato in modo indegno la sofferenza della povera Serap, e Cihan lo apprezza molto. In un secondo momento, la famiglia prova a distrarsi trascorrendo insieme il capodanno in un locale interamente riservato a loro...

The Family: Hulya ad un bivio...

Prima di togliersi la vita sparandosi davanti a tutti i membri della famiglia Soykan, Serap ha confessato il suo terribile segreto: quando era soltanto una ragazzina, Yusuf Soykan abusò sessualmente di lei. Come se non bastasse, la giovane ha puntato il dito contro Hulya, accusandola di non averle creduto all'epoca dei fatti, e decidendo di restare in silenzio per proteggere il marito depravato. Ora, la donna sta combattendo una guerra interiore. Hulya è preda dei sensi di colpa, e si sente ad un bivio: non se sia il caso di fare pubblicamente ammenda oppure no...

Cihan apprezza il gesto di Hulya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Alla fine, Hulya ha preso una boccata di coraggio ed ha fatto la sua scelta. Per quanto sia difficile, la signora fa un importante discorso alla sua fondazione durante cui ammette che in passato il defunto marito Yusuf ha compiuto delle orribili malefatte, e che, restando in silenzio, si è trasformata nella sua complice. Cihan, che ce l'ha con i Soykan tanto per avergli ucciso la famiglia d'origine quanto per aver indotto la moglie al suicidio, apprezza il gesto di Hulya. Che l'uomo sia pronto a riappacificarsi con la madre adottiva?

Aslan organizza il capodanno, nelle Anticipazioni della puntata del 19 giugno 2025 di The Family

La famiglia Soykan sta attraversando uno dei momenti più difficili di sempre. Serap ha confessato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di Yusuf quando era una bambina, poi si è tolta la vita, lasciando Cihan da solo; in questo quadro piuttosto complesso si è inserita una grande novità, ossia la gravidanza di Devin, che, proprio come Aslan, è molto in ansia al pensiero di dover mettere al mondo una creatura innocente. Sperando di poter offrire un po' di respiro ai suoi cari, il protagonista organizza il capodanno in un locale interamente riservato a loro, e dà ai suoi uomini la serata libera. Purtroppo Anticipazioni rivelano che le cose non andranno nel migliore dei modi, anzi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 15 al 20 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.