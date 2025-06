Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 giugno 2025: Brooke rivela a Bridget che Eric sta morendo

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 giugno 2025 su Canale5 vedremo Brooke rivelare a Bridget la terribile verità su suo padre Eric. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Beautiful ci dà un nuovo appuntamento e ci aspetta il 19 giugno 2025 con una puntata ricca di novità, in onda su Canale5, alle ore 13.45. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che come Ridge anche Brooke avrà l’ingrato compito di rivelare la malattia di Eric. La Logan lo racconterà a Bridget, tornata a Los Angeles da New York. La dottoressa sarà travolta dalla disperazione e anche lei prometterà di mantenere il segreto e di fingere sorrisi davanti a suo padre, per permettergli di avere una serata serena e senza drammi. Per i Forrester non sarà facile fingere di non sapere che Eric stia morendo e che la festa a Villa Forrester sarà l’ultimo momento felice che potranno passare insieme.

Beautiful Anticipazioni: Ridge racconta a Thorne tutto quello che è successo a Eric

Ridge ha straziato Thorne. Lo stilista ha rivelato a suo fratello che il loro padre sta morendo e che, purtroppo, non c’è nulla da fare. Il designer gli racconterà nel dettaglio cosa è accaduto in questi mesi e gli dirà di non averlo potuto informare prima perché il loro papà ha voluto tenere nascosta anche a lui questa novità. Gli unici a saperlo dall’inizio sono stati RJ e Donna, che hanno dovuto tenere la bocca chiusa per non dare un dispiacere al patriarca e per permettergli di vivere, appieno, gli ultimi momenti della sua esistenza.

Beautiful Anticipazioni 19 giugno 2025: Brooke rivela a Bridget tutta la verità su Eric

Ridge confesserà a Thorne di essere sconvolto quanto lui e di aver deciso di accontentare il loro padre, dopo aver capito quanto lui tenga a vivere gli ultimi momenti senza drammi ma con il sorriso, la bellezza e la dignità che lo hanno sempre contraddistinto. Intanto, in una delle stanze della Forrester Creations, Brooke dovrà tenere tra le braccia Bridget. La Logan informerà sua figlia che suo padre sta morendo e per la dottoressa sarà un vero e proprio shock. Non riuscirà a credere che tutto questo stia succedendo e che non ci sia nulla da fare. La dottoressa scoppierà in lacrime disperata e dopo essersi ripresa prometterà di mantenere anche lei il segreto e di far finta di non sapere nulla durante la festa a Villa Forrester.

Tutto pronto per l’ultimo atto di Eric, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Con Thorne e Bridget informati di quanto sta succedendo, ora tutti i Forrester presenti a Los Angeles saranno pronti ad affrontare la festa a Villa Forrester. Ridge raccomanderà a tutti di non farsi sfuggire un lamento; durante la serata non dovranno esserci lacrime e nessuno dovrà far capire a Eric di sapere che sta morendo. Lo stilista inviterà chiunque non sia in grado di simulare la propria felicità, a non presentarsi al party, in modo tale da non rovinare ogni cosa. Nessuno però rinuncerà a dare l’ultimo saluto al patriarca e la famiglia, unita più che mai, sarà pronta a questo ultimo atto di una vita fatta di successi, amore e bellezza, come è stata quella di Eric Forrester.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.