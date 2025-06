Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 giugno 2025 - per Thorne arriverà il momento di fare i conti con la verità terribile su suo padre. Ridge sarà costretto a confessare al fratello che il loro adorato padre sta morendo e gli chiederà di mantenere anche lui il segreto, come stanno facendo tutti, in vista della festa che Eric ha organizzato e che sarà per tutti loro un addio. Per la famiglia sarà un momento straziante ma nessuno dovrà perdere la calma... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 giugno 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 18 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 18 giugno 2025 - Sezai accusa un malore e viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Ipek accusa Guzide di essere la sola responsabile delle condizioni del padre. Intanto, Yesim ed Umit vengono invitati a prendere parte ad una trasmissione televisiva per dire la loro in merito all'accusa di omicidio colposo. Tolga, invece, sta parlando con Oltan per cercare di capire se stia frequentando qualcuno; poi parlano di Selin. Anche Azra è interessata alle condizioni della rossa, tanto che interroga Serra in merito ciò... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 15 al 21 giugno 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 18 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 18 giugno 2025 - Musa ha paura che sua moglie Jale voglia davvero lasciarlo, e si sfoga con Bahar, la quale lo sprona ad aprirsi. Inoltre, l'uomo sembra disponibile ad ascoltare Bahar, anche quando si tratta di cercare un modo per gestire al meglio le esigenze del piccolo Bora. Al contempo, Enver sta provando a convincere Hatice ad aprire le porte di casa e del cuore alla figlia e ai nipotini; la donna, tuttavia, non sente ragioni. Sirin, invece, viene convocata dal professore universitario per le sue continue assenze; per giustificarsi, la ragazza s'inventa una bugia e dà tutta la colpa ad Hatice... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 16 al 20 giugno 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 18 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 18 giugno 2025 - Hulya è preda dei sensi di colpa. Dopo la spiazzante confessione di Serap, e dopo che quest'ultima si è tolta la vita sparandosi davanti a tutti i membri della famiglia Soykan, la signora si ritrova ad un bivio. Hulya potrebbe essere sul punto di ammettere davanti alla sua fondazione di essere rimasta in silenzio quando il defunto marito, Yusuf, abusò sessualmente di Serap. Intanto, Devin ed Aslan sono in ansia al pensiero di diventare genitori, ma lui non riesce a manifestarlo apertamente. Al contempo, Ilyas, addolorato e furioso per la morte della figlia, sta escogitando un piano di vendetta contro i responsabili della morte della figlia... Qui la puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 15 al 20 giugno 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 18 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 giugno 2025 - Don Ricardo sembrerà mettere da parte il risentimento per Pia. Il maggiordomo cercherà di convincere Don Alonso a non ascoltare la marchesa e di reintegrare la cameriera. Ci riuscirà? Intanto Burdina sarà sempre più convinto che Don Romulo sia colpevole mentre Lope cercherà di farsi perdonare da Vera ma lei sarà talmente delusa da non riuscire a fidarsi più di lui ma soprattutto avrà paura che la sua vera identità arrivi alle orecchie di Cruz e sarebbero guai. Teresa e Marcelo correranno molti rischi ma riusciranno a eliminare ogni pagina con la foto del ragazzo dai giornali presenti alla tenuta. Per il momento sarà pericolo scampato ma sino a quando? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 21 giugno 2025.