La Promessa Anticipazioni 18 giugno 2025: Don Ricardo in soccorso di Pia. Riuscirà a riportala alla tenuta?

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 giugno 2025 su Rete4 vedremo Don Ricardo cercherà di convincere Don Alonso a riassumere Pia mentre Teresa e Marcelo riusciranno a evitare di finire nei guai... per ora. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni della Soap.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento su Rete4. Le anticipazioni della puntata in onda il 18 giugno 2025, alle ore 19.40, ci rivelano che Don Ricardo sembrerà mettere da parte il risentimento per Pia. Il maggiordomo cercherà di convincere Don Alonso a non ascoltare la marchesa e di reintegrare la cameriera. Ci riuscirà? Intanto Burdina sarà sempre più convinto che Don Romulo sia colpevole mentre Lope cercherà di farsi perdonare da Vera ma lei sarà talmente delusa da non riuscire a fidarsi più di lui ma soprattutto avrà paura che la sua vera identità arrivi alle orecchie di Cruz e sarebbero guai. Teresa e Marcelo correranno molti rischi ma riusciranno a eliminare ogni pagina con la foto del ragazzo dai giornali presenti alla tenuta. Per il momento sarà pericolo scampato ma sino a quando? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 18 giugno 2025: Don Ricardo cerca di riportare Pia alla tenuta

Don Ricardo è deluso e non perdona ma non per questo desidera che Pia rimanga senza lavoro. Il maggiordomo è ancora molto risentito con la donna e con Don Romulo per non averlo informato della loro farsa ma vorrà comunque aiutare la madre di Diego, per cui lui ha ancora un debole, a riavere il suo lavoro. Cruz ha ordinato di cacciare Pia e di tenerla lontana dalla tenuta ma Don Alonso potrebbe cedere. Ricardo, speranzoso che il marchese possa mettersi una mano sulla coscienza, lo pregherà di non dare retta a sua moglie e di ascoltare le sue suppliche e quelle di Romulo, affinché la cameriera possa riavere il suo posto e possa tornare a vivere dignitosamente, come purtroppo non ha potuto fare per colpa di un criminale. Riuscirà a convincere il nobile a fare questo passo e a mettersi contro la terribile Cruz?

Vera non perdonerà mai Lope, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Lope ha tradito Vera rivelando a Simona e Candela tutto sulla cameriera. Il cuoco si è lasciato sfuggire la verità sull’identità della ragazza e le cuoche hanno subito affrontato la giovane per sapere se quanto detto dal loro collega fosse reale. Vera ci è rimasta di sasso e non riuscirà a mandare giù questo boccone amaro. Lope si è scusato ma lei non sarà in grado di fidarsi più di lui e avrà terrore che Cruz scopra ogni cosa e lo racconti a suo padre. La paura si farà sempre più forte e sebbene le due domestiche impiccione le promettano di tenere la bocca chiusa, dovrà pensare a un modo per uscire da questa terribile situazione.

La Promessa: Teresa e Marcelo sono salvi, per ora

Burdina sarà sempre più convinto che Don Romulo sia colpevole dell’omicidio di Don Gregorio. Per il maggiordomo le cose si faranno sempre più drammatiche mentre Marcelo e Teresa riusciranno a cavarsela, almeno stavolta. I due ragazzi, con grande pericolo, strapperanno ogni pagina di giornale con la fotografia del ragazzo da tutte le riviste che troveranno in casa. Potranno così tirare un sospiro di sollievo ma sino a quando potranno farlo? Finiranno di nuovo per ritrovarsi in una situazione così tanto spaventosa? È molto probabile ma per il momento non potranno fare altro che stringere i denti e mantenere il loro segreto.

