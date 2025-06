Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 giugno 2025: Ridge strazia Thorne!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 giugno 2025 su Canale5. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che per Ridge arriverà il momento di raccontare ogni cosa a Thorne e non sarà facile rivelargli che il loro padre sta morendo.

Nella puntata di Beautiful in onda il 18 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, per Thorne arriverà il momento di fare i conti con la verità terribile su suo padre. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ridge sarà costretto a confessare al fratello che il loro adorato padre sta morendo e gli chiederà di mantenere anche lui il segreto, come stanno facendo tutti, in vista della festa che Eric ha organizzato e che sarà per tutti loro un addio. Per la famiglia sarà un momento straziante ma nessuno dovrà perdere la calma. Vediamo cosa succederà nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni: Thorne torna a Los Angeles

Thorne è tornato a casa e Ridge sa che non può nascondergli la verità terribile per cui l’ha chiamato. Il Forrester ha richiamato in città tutta la sua famiglia per permettere a suo padre di salutare tutti nella sua grande festa d’addio ma purtroppo, dei suoi fratelli, solo Thorne e Bridget hanno potuto rientrare alla Forrester Creations. Lo stilista si preparerà a raccontare al fratellino quello che sta succedendo nella loro famiglia e purtroppo sarà certo di dargli un grande dolore.

Beautiful Anticipazioni 18 giugno 2025: Ridge rivela a Thorne che Eric sta morendo

Thorne arriverà alla Forrester Creations piuttosto stupito dalla telefonata di Ridge. Il Forrester ha capito subito che suo fratello ha qualcosa di importante da dirgli e che la festa organizzata a Villa Forrester non può essere un semplice party. A Ridge toccherà l’ingrato compito di rivelare al fratellino quello che sta succedendo davvero. Lo stilista cercherà di essere il più calmo possibile e confesserà a Thorne che il loro padre sta per morire e che il party nella loro vecchia casa è per dire addio a tutti, silenziosamente e senza che la sua famiglia pianga per la sua scomparsa. Il designer racconterà ogni cosa anche che il suo loro papà non vuole che nessuno sappia delle sue condizioni di salute e che per questo dovranno fingere tutti, anche lui, di non essere al corrente della sua imminente morte.

Eric è pronto a dire addio a tutti, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Eric è svenuto e sia lui che Donna hanno capito che purtroppo il tempo a disposizione è diventato molto poco. I due hanno anticipato la festa d’addio e cercheranno di rendere la serata memorabile. Il patriarca desidera una serata all’insegna della bellezza e dell’amore e farà di tutto per avere questo ultimo momento unico e irripetibile con i suoi cari. Donna gli prometterà di stargli accanto come ha sempre fatto negli ultimi anni.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.