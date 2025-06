The Family Anticipazioni 18 giugno 2025: Ilyas pronto ad una vendetta spietata. I Soykan rischiano grosso!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 18 giugno 2025 su Canale 5: Ilyas sta escogitando un piano di vendetta contro i Soykan, responsabili della morte di Serap...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno senza fiato. Nell'episodio in onda il 18 giugno 2025 alle 16:00, Hulya è preda dei sensi di colpa. Dopo la spiazzante confessione di Serap, e dopo che quest'ultima si è tolta la vita sparandosi davanti a tutti i membri della famiglia Soykan, la signora si ritrova ad un bivio. Hulya potrebbe essere sul punto di ammettere davanti alla sua fondazione di essere rimasta in silenzio quando il defunto marito, Yusuf, abusò sessualmente di Serap. Intanto, Devin ed Aslan sono in ansia al pensiero di diventare genitori, ma lui non riesce a manifestarlo apertamente. Al contempo, Ilyas, addolorato e furioso per la morte della figlia, sta escogitando un piano di vendetta contro i responsabili della morte della figlia...

The Family: Serap fa una sconvolgente confessione...

Serap si è tolta la vita sparandosi, ma prima ha voluto confessare a tutti i membri della famiglia Soykan il suo terribile segreto: quando era soltanto una ragazzina, Yusuf Soykan abusò sessualmente di lei. Serap ha anche aggiunto che Hulya fu complice del marito depravato non credendole e restando in silenzio. Ora che l'avvocatessa ha vuotato il sacco e si è suicidata, la signora sta facendo i conti con la sua coscienza sporca. Per Hulya, infatti, sembra giunto il momento di guardare in faccia la realtà e fare una scelta...

Hulya preda dei sensi di colpa... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Hulya continua ad essere preda dei sensi di colpa. La donna sente di trovarsi ad un bivio, indecisa se parlare o tacere. Hulya sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di ammettere davanti alla sua fondazione le malefatte di suo marito Yusuf Soykan, a partire della violenza sessuale ai danni della povera Serap, quando quest'ultima era appena una ragazzina; inoltre, è intenzionata anche a parlare della propria responsabilità in tutta questa storia, poiché all'epoca dei fatti non aveva creduto a Serap, preferendo rimanere in silenzio... Che cosa sceglierà di fare alla fine?

Ilyas prepara la sua vendetta, nelle Anticipazioni della puntata del 18 giugno 2025 di The Family

Devin ed Aslan stanno per diventare genitori. Finalmente, i due sono sul punto di coronare il loro più grande sogno, quindi sono felici come non mai; d'altra parte, non possono far finta di non essere al contempo preda di forti dubbi. Tuttavia, mentre Devin non si nasconde dietro un dito, Aslan sembra incapace di manifestare apertamente il suo stato di ansia. Intanto, c'è qualcuno che si sta preparando a mettere in atto la sua vendetta contro i Soykan, responsabili della tragica morte di sua figlia Serap: Ilyas sta escogitando un diabolico piano, e giura che non avrà alcuna pietà...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.