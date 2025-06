La forza di una donna Anticipazioni 18 giugno 2025: Sirin punta il dito contro sua madre Hatice! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 18 giugno 2025 su Canale 5. Per giustificarsi con il suo professore, Sirin addossa tutta la colpa ad Hatice...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 18 giugno 2025 alle 14:35, Musa ha paura che sua moglie Jale voglia davvero lasciarlo, e si sfoga con Bahar, la quale lo sprona ad aprirsi. Inoltre, l'uomo sembra disponibile ad ascoltare Bahar, anche quando si tratta di cercare un modo per gestire al meglio le esigenze del piccolo Bora. Al contempo, Enver sta provando a convincere Hatice ad aprire le porte di casa e del cuore alla figlia e ai nipotini; la donna, tuttavia, non sente ragioni. Sirin, invece, viene convocata dal professore universitario per le sue continue assenze; per giustificarsi, la ragazza s'inventa una bugia e dà tutta la colpa ad Hatice...

La forza di una donna: Musa si sfoga con Bahar...

Jale ha fatto sapere a Musa di volere il divorzio. La donna, esasperata dalla situazione in cui si trova, è giunta ad una drastica decisione: non essendosi mai sentita davvero una madre, né tantomeno una moglie, vuole mettere la parola fine al suo matrimonio con il marito. Ovviamente, Musa non l'ha presa per niente bene, tanto che ora, temendo che Jale faccia sul serio, si sta sfogando con Bahar. Quest'ultima gli suggerisce di lasciarsi andare, liberandosi di tutta la tristezza. Inoltre, l'uomo si mostra disposto ad ascoltare Bahar anche quando l'argomento è come poter gestire al meglio le esigenze del piccolo Bora...

Enver affronta Hatice... Questo è ciò che è successo nella Prima Puntata de La forza di una donna

Enver non riesce a darsi pace. L'uomo ha davvero a cuore sia Bahar che i piccoli Nisan e Doruk, e, pertanto, non può sopportante nemmeno il pensiero che loro tre vivano in condizioni a dir poco miserevoli. Allora, Enver decide di prendere di petto Hatice per spingerla ad aprire le porte di casa loro e soprattutto del suo cuore a Bahar, e di conseguenza a Nisan e Doruk. La moglie sta ad ascoltarlo, ma, ormai, sembra proprio che abbia già fatto la sua scelta, ossia tagliare fuori in modo definitivo dalla sua vita la primogenita...

Sirin accusa Hatice, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 18 giugno 2025 de La forza di una donna

Guai in vista per Sirin. Da quando ha assistito alla morte di Sarp, la giovane non è più la stessa: non fa altro che rimuginare con rabbia, tristezza e soprattutto ansia su quel giorno infausto. A causa di ciò, Sirin sta avendo dei problemi a portare avanti il suo percorso di studio; avendolo notato, il suo docente universitario la convoca in sede per parlarle proprio del numero spropositato di assenze che sta facendo. Per giustificarsi la riccia s'inventa un bugia su due piedi e scarica tutta la responsabilità su sua madre Hatice...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 16 al 20 giugno 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.