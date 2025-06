Tradimento Anticipazioni 18 giugno 2025: Sezai accusa un malore e Ipek dà tutta la colpa a Guzide!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 18 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Sezai viene ricoverato d'urgenza, e secondo Ipek la colpa è solo di Guzide!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 18 giugno 2025 alle 14:10, Sezai accusa un malore e viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Ipek accusa Guzide di essere la sola responsabile delle condizioni del padre. Intanto, Yesim ed Umit vengono invitati a prendere parte ad una trasmissione televisiva per dire la loro in merito all'accusa di omicidio colposo. Tolga, invece, sta parlando con Oltan per cercare di capire se stia frequentando qualcuno; poi parlano di Selin. Anche Azra è interessata alle condizioni della rossa, tanto che interroga Serra in merito ciò...

Tradimento: Sezai in ospedale, Ipek accusa Guzide...

Quando ha scoperto che Sezai già fosse al corrente del fatto che alla guida dell'automobile che ha cercato d'investirla c'era sua figlia Ipek, Guzide si è sentita pugnalata alle spalle. Incapace di passare sopra questo tradimento, la donna ha deciso di mettere un punto ad ogni tipo di rapporto con il futuro sposo, professionale e personale. Sezai, disperato, ha accusato un malore, ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. A questo punto, la rossa ha colto la palla al balzo per colpire di nuovo Guzide. Ipek accusa la giudice di essere la responsabile delle condizioni del padre; Guzide, però, non resterà in silenzio...

Yesim ed Umit ricevono un particolare invito... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim ed Umit sono stati dietro le sbarre. I due sono stati accusati di aver ucciso il loro cliente, Kadir, avvelenandolo con una pietanza particolare; così, sono finiti in carcere, e, se non fosse stato per il pronto intervento di Guzide e Sezai, ci sarebbero rimasti. Per fortuna, ora sono tornati in libertà, e si sta persino presentando loro l'occasione di riscattarsi e ripulire la loro immagine, raccontando la loro versione dei fatti in diretta nazionale: sono stati invitati a prendere parte ad un programma televisivo. Accetteranno?

Azra cerca informazione su Selin, nelle Anticipazioni della puntata del 18 giugno 2025 di Tradimento

Tolga ed Oltan stanno facendo una chiacchierata tra figlio e padre. Il giovane ha fiutato nell'aria che l'uomo stia frequentando una donna, e vorrebbe tanto sapere se ci abbia azzeccato e, in caso, di chi si tratti. Oltan, tuttavia, preferisce evitare di rivelargli di aver dato avvio ad una relazione segreta con Ipek. Dopodiché, Tolga passa ad un argomento più delicato, ossia le attuali condizioni di Selin. Anche Azra sembra piuttosto interessata a scoprire qualcosa in più sulla rossa, tanto che sta facendo un bel po' di domande a Serra. Che la giornalista abbia un preciso secondo fine?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.