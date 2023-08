Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 agosto 2023 - Eric comincerà ad essere preda dei sensi in colpa. L'uomo si sente scorretto, perché in compagnia di Donna; quest'ultima, però, saprà ancora una volta fargli rispuntare il sorriso tra le labbra. Il Forrester senior, a questo punto, sarà in grado di prendere una decisione definitiva? Intanto, Brooke sarà più che mai determinata a riprendersi Ridge... Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 agosto 2023 - la Altun è ormai una donna sposata. La fede al dito, però, non può impedirle di continuare ad amare il meccanico. Zuleyha, allora, benché sia appena rientrata dal viaggio di nozze con il marito, è interessata soltanto a sapere se ci sia posta per lei da parte dell'Akkaya. Tuttavia, Gulten la avvisa di non avere alcuna missiva da consegnarle. Ciò che l'Altun non sa è che Yilmaz è tenuto sotto stretta sorveglianza dal direttore del carcere... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 18 agosto 2023 - Romulo si metterà nei guai. Il maggiordomo riuscirà ad avere la meglio sul Barone e a impedirgli di avere Teresa come sua cameriera personale. La discussione tra i due potrebbe avere delle conseguenze nefaste. Intanto Leonor si metterà in contatto con sua cugina Martina, a cui racconterà il suo amore impossibile per Mauro mentre Curro cercherà di convincere sua madre a mangiare e a rimettersi in forze. Miguel, ormai scoperto, lascerà la tenuta e Salvador e Lope saranno molto preoccupati per lui. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 agosto 2023 - Zeynep sarà delusa da quello che ha appena scoperto su Benal. La ragazza affronterà la sua finta amica e l’accuserà di aver tradito la sua fiducia. La donna si scuserà con lei e le dirà una bugia sul figlio che aspetta, facendo sentire la Goksu persino in colpa per averla aggredita. Intanto Mehdi scoprirà dove si è cacciato Bayram e Nuh spronerà il suo amico a non lasciare che il suo matrimonio naufraghi, per una verità non detta. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 18 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 18 agosto 2023 - nel tentativo di impedire a Victor di commettere una follia, Carmen preme accidentalmente il grilletto e il proiettile uccide Victor. Patricia prova subito a sfruttare la situazione facendo sembrare l'omicidio premeditato e Carmen un fredda assassina. Francisco, scoperto quanto accaduto, aiuta la figlia a fuggire con la prima nave ma Kiros non è con lei. Enoa, impavida, nonostante le minacce di Patricia, racconta tutta la verità e la fa arrestare. Kiros si sacrifica, resterà a Rio Muni, non vuole che Ventura lo segua e intercetti Carmen prima che la nave salpi. Tirso prova per l’ultima volta a chiedere a Julia se è davvero certa delle nozze sposare, ma lei conferma. Tuttavia, chi ci ha ripensato è proprio Leo, il giovane dirà No a Julia lasciandola sull'altare. Ma la drammatica giornata di Julia è destinata a trasformarsi totalmente grazie a un inaspettato incontro con la Nonna! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

