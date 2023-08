La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2023: Romulo in pericolo ed è tutta colpa di Teresa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che tra Romulo e il Barone scoppierà un'accesa discussione e il maggiordomo rischierà di mettersi nei guai.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 18 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Romulo si metterà nei guai. Il maggiordomo riuscirà ad avere la meglio sul Barone e a impedirgli di avere Teresa come sua cameriera personale. La discussione tra i due potrebbe avere delle conseguenze nefaste. Intanto Leonor si metterà in contatto con sua cugina Martina, a cui racconterà il suo amore impossibile per Mauro mentre Curro cercherà di convincere sua madre a mangiare e a rimettersi in forze. Miguel, ormai scoperto, lascerà la tenuta e Salvador e Lope saranno molto preoccupati per lui.

Anticipazioni La Promessa: Romulo è in pericolo?

Il Barone vuole a tutti i costi Teresa come sua cameriera personale ma Pia è riuscita a evitare che la ragazza si recasse nelle sue stanze. Il nobile scoprirà che a impedire alla giovane di andare da lui è stata la governante ma anche che Romulo era d’accordo con lei. Tra i due uomini si scatenerà una discussione molto accesa e il Barone, furioso, minaccerà il domestico di vendicarsi. Romulo sarà in pericolo? Molto probabilmente sì. Intanto Jimena regalerà una macchina fotografica a Manuel mentre Simona e Lope si troveranno a discutere su quale sia il dolce più adatto per un matrimonio. Tra loro voleranno scintille e Pia dovrà intervenire.

La Promessa Anticipazioni: Curro sprona sua madre a rimettersi in forze per non tornare in sanatorio

Curro ha scoperto che Cruz e suo nonno vogliono rimandare sua madre in sanatorio. Il ragazzo cercherà di far cambiare loro idea e spronerà la sua mamma a mangiare e a rimettersi in forze. I due condivideranno dei dolci momenti insieme ed Eugenia gli parlerà, per la prima volta, di Dolores. Cosa gli dirà di preciso? Attenzione: per la duchessa stanno per arrivare dei momenti molto particolari e forse di lei non sentiremo parlare per diverso tempo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope e Salvador in ansia

Dopo aver tentato il suicidio, Leonor cercherà conforto in sua cugina Martina, a cui invierà delle lettere, per raccontarle tutto. Di questa ragazza sentiremo parlare sempre più spesso mentre di Miguel potremmo perdere le tracce. Il ragazzo, dopo essere stato scoperto da Maria e temendo di mettere in pericolo i suoi amici, più di quanto non abbia già fatto, lascerà la tenuta. Salvador e Lope non saranno per nulla contenti e saranno in ansia per lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 18 agosto 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.