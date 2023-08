Un Altro Domani Anticipazioni Ultima Puntata: Julia incontra Carmen!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'ultima Puntata di Un Altro Domani in onda il 18 agosto Canale 5. Le trame dell'episodio rivelano che un terribile omicidio si consumerà a Rio Muni. Nel presente invece un incontro inaspettato cambierà per sempre la vita di Julia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 agosto 2023.

Un Altro Domani: Patricia spalle al muro!

Dopo che Enoa ha raccolto prove che la inchiodano, Patricia è costretta ad ammettere l'omicidio di Ines. La donna in realtà tenta inizialmente a patteggiare - il suo segreto in cambio di quello di Carmen - ma poi capisce che la ragazza non è pronta a cedere e corre da Francisco a rivelargli della relazione con Kiros e lo mette in guardia dicendogli che sua figlia ha anche una pistola. Francisco, arrabbiatissimo rinchiude Carmen nella sua stanza, ma dell'arma neanche l'ombra. Carmen allora, consegna la pistola a Enoa e le chiede di portarla a Victor e di svelargli tutta la verità sull'assassino di sua madre. Julia, nel frattempo, consapevole di non avere più l'appoggio di Tirso, chiede a Mario di accompagnarla all’altare, lui accetta anche se un po' sorpreso.

Un Altro Domani: Victor vuole vendicarsi di Patricia

Victor ora sa che Patricia è l’assassina di sua madre Ines ed è disposto a fargliela pagare a qualsiasi costo. Carmen si fa aiutare da Linda a fuggire dalla sua stanza per raggiungere Victor prima che compia qualche gesto inconsulto. Purtroppo, i tentativi di Carmen di fermare Victor avranno un esito nefasto. Mario intanto, prova a spronare Tirso: deve tentare il tutto per tutto per impedire le nozze della donna che ama. E così Tirso fa un ultimo tentativo provando a far seriamente ragionare Julia sui sentimenti che prova, ma lei non sembra intenzionata a cambiare idea. Tuttavia, chi pare sempre più dubbioso è proprio Leo...

Un terribile omicidio nel Finale di Un Altro Domani del 18 agosto 2023

Nel tentativo di impedire a Victor di commettere una follia, Carmen preme accidentalmente il grilletto e il proiettile uccide Victor. Patricia prova subito a sfruttare la situazione facendo sembrare l'omicidio premeditato e Carmen un fredda assassina. Francisco, scoperto quanto accaduto, aiuta la figlia a fuggire con la prima nave ma Kiros non è con lei. Enoa, impavida, nonostante le minacce di Patricia, racconta tutta la verità e la fa arrestare. Kiros si sacrifica, resterà a Rio Muni, non vuole che Ventura lo segua e intercetti Carmen prima che la nave salpi. Tirso prova per l’ultima volta a chiedere a Julia se è davvero certa delle nozze sposare, ma lei conferma. Tuttavia, chi ci ha ripensato è proprio Leo, il giovane dirà No a Julia lasciandola sull'altare. Ma la drammatica giornata di Julia è destinata a trasformarsi totalmente grazie a un inaspettato incontro con la Nonna!

