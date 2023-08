La Promessa Anticipazioni Puntate dal 16 al 18 agosto 2023: Curro salva Leonor dal suicidio mentre Jana indaga sul Barone

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 16 al 18 agosto 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi 16 al 18 agosto 2023. Per questa settimana, non andranno in onda le puntate di lunedì e martedì.

Puntata di Lunedì 14 agosto 2023

La Soap non va in onda. Al suo posto il Film TV Rosamunde Pilcher: Leggende e Magia.

Puntata di Martedì 15 agosto 2023

La Soap non va in onda. Al suo posto il Film TV Inga Lindstrom - Il posto piu' bello del mondo.

Puntata di Mercoledì 16 agosto 2023

Eugenia rivela a Cruz di aver parlato con Dolores e la marchesa, spaventata, chiede a Teresa e a Maria cosa possa essere successo. Non ricevendo alcuna risposta, lei e il Barone decidono di far tornare immediatamente la donna in sanatorio, nonostante Curro non sia d’accordo. Manuel si scusa con Jana per averle rivelato di amarla nonostante i due avessero deciso di essere solo amici e di averla, così facendo, messa in difficoltà. In cucina c’è grande fermento per la preparazione dell’importante cena per il fidanzamento del marchese e di Jimena mentre Romulo e Pia continuano a tenere Teresa lontano dal Barone, che finisce per arrabbiarsi, non capendo il pericolo che sta correndo. Eleonor è in preda al dolore e suo cugino Curro non riesce a farle tornare il sorriso. La giovane, in preda alle lacrime, sale sulla Torre, pronta a togliersi la vita.

Puntata di Giovedì 17 agosto 2023

Curro salva la vita a Leonor e intanto i marchesi si rendono finalmente conto che la ragazza è molto triste. Don Alonso e Cruz chiedono spiegazioni ma Curro riesce a proteggere la cugina, non rivelando a nessuno il fatto accaduto sulla torre. Romulo parla al Barone di Teresa ma lo fa in maniera velata, in modo da non scatenare la sua ira mentre Jana, dopo aver visto l’anello che il nobile indossa, si convince che sia lui l’assassino di sua madre. La ragazza si mette a indagare ma non ottenendo nulla, vuole affrontarlo direttamente. Simona e Candela si stupiscono della decisione di Lope di lasciare il suo lavoro. Il ragazzo deve agire in questo modo per proteggere il suo amico Miguel, che si nasconde alla tenuta dalla Guardia Civile. Maria Fernandez lo trova ma promette di tenere la bocca chiusa. Jana, che cerca di non farsi coinvolgere dal suo amore per Manuel, rischia però di cedere quando trova il Lujan addormentato in biblioteca e pensa di baciarlo.

Puntata di Venerdì 18 agosto 2023

Curro non vuole che sua madre venga rimandata in sanatorio e cerca di convincerla a mangiare e a riprendersi per evitare di doversene andare. Eugenia rivela al figlio di Dolores per la prima volta mentre Leonor non riesce a togliersi dalla testa il suo amore per Mauro e lui è tentato di tornare da lei. La marchesa sfoga la sua tristezza nelle lettere che invia a sua cugina Martina mentre il Barone chiede a Romulo spiegazioni sulla sua decisione di riprendere Teresa al suo servizio. Il nobile minaccia il maggiordomo di vendicarsi. Miguel deve uscire allo scoperto per non creare ulteriori problemi ai suoi amici ma Salvador e Lope non sono felici di questa scelta. Simona e Lope continuano ad avere attriti e Pia deve intervenire per evitare il peggio.

