Un Altro Domani Anticipazioni dal 14 al 16 agosto 2023 Ultime Puntate: Carmen uccide Victor, Leo lascia Julia!

Scopriamo le Anticipazioni delle Ultime Puntate di Un Altro Domani in onda dal 14 al 16 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi Finali della settimana prossima.

Puntata in onda Lunedì 14 agosto 2023

Julia è pronta a festeggiare l’addio al nubilato e celibato organizzato da Leo. Inoltre, le giovane è felice perché Diana ha accettato di partecipare alle nozze. Tuttavia, qualcosa sta per turbare la serenità dell'Infante. Tirso le confessa di amarla, e le chiede di annullare il matrimonio con il fidanzato per sposare lui. La bottegaia, però, ormai è irremovibile: sposerà Leo. In un secondo momento Julia riceve la visita dei futuri suoceri, e la madre del giornalista non è per niente amichevole con lei.

Puntata in onda Martedì 15 agosto 2023

Julia e Leo portano avanti i preparativi delle nozze, benché nessuno sembri essere dalla loro parte. Infatti, se Diana è contraria, i genitori del giornalista lo sono ancora di più. In particolare, la donna si scontra di continuo con la futura consuocera; soltanto su di un punto sono d’accordo: devono boicottare il matrimonio. Intanto, Dan e Cloe si riappacificano, finalmente. A Rio Muni, invece, Patricia tiene ancora in pugno Carmen. Tuttavia, sta per accadere qualcosa che ribalterà la situazione a favore della giovane. Enoa viene a sapere qualcosa di compromettente sulla Dark Lady. L'Infante è pronta ad inchiodare la Godoy. Nel frattempo, Linda indaga sul tentativo di rapina la Rio Club, perché vuole scoprire chi c'è dietro.

Ultima Puntata in onda Mercoledì 16 agosto 2023

Victor sa che Patricia è l’assassina di Ines, ed ora vuole vendicarla. Carmen capisce le sue intenzioni, e, quindi si fa aiutare da Linda per scampare alla sorveglianza e scappare. La ragazza arriva in tempo: l'ex fidanzato sta per sparare alla Dark Lady. La Villanueva prova a fermarlo, ma parte un colpo che uccide il Velez De Guevara junior. La Godoy tenta di ribaltare tutto a proprio favore, così l'avventuriera si dà alla fuga. A Robledillo, invece, è il giorno delle nozze tra Julia e Leo, e lei dice a lui che Tirso non l’accompagnerà all’altare perché prova qualcosa nei suoi confronti. Intanto, Mario cerca di convincere quest’ultimo a tentare il tutto per tutto prima che l’Infante si sposi. La bottegaia, però, resta convinta; chi cambia idea è Leo, che la lascia sull’altare.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.