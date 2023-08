Terra Amara Anticipazioni 18 agosto 2023 Replica: Yilmaz fa soffrire Zuleyha...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata - in replica - di Terra Amara in onda il 18 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha sta aspettando un messaggio da parte di Yilmaz, ma è destinata a restare delusa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, le puntate in onda il 18 agosto sono le repliche della prima stagione. Un salto all'indietro che ci mostrerà come iniziarono la peripezie di Zuleyha e Yilmaz. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere in pausa la soap per questa settimana di Ferragosto, anche se non del tutto. Infatti, dal 13 al 20 agosto Terra Amara continuerà a tenerci compagnia, ma con le vecchie puntate. La messa in onda dei nuovi episodi della soap turca riprenderà lunedì 21 agosto 2023. Nelle puntate che potremo rivedere nella giornata di domani, venerdì 18 agosto 2023, Zuleyha ha sposato Demir, ed ora i due sono rientrati dal loro viaggio di nozze. Non appena tornata alla tenuta, la giovane vuole sapere se Yilmaz le ha mandato una lettera; l'amato, però, ancora dietro le sbarre e sorvegliato, non può scriverle...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha deve sposare Demir...

Zuleyha aveva una sola certezza nella propria vita, ossia che, prima o poi, sarebbe diventata la moglie di Yilmaz. Per amor suo, infatti, la ragazza ha rinunciato a tutto: quando l'Akkaya si è visto costretto a scappare da Istanbul, per sfuggire ad una condanna per omicidio, l'Altun, senza pensarci due volte, è salita con lui sul quel treno diretto verso l'ignoto. Ora, però, la sarta ha dovuto dire addio al proprio sogno d'amore, per sempre...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è delusa da Yilmaz...

Zuleyha è un'anima in pena. La giovane ha ricevuto una proposta di matrimonio da Demir e, nonostante non avesse la minima intenzione di accettare, alla fine è stata obbligata a farlo: Hunkar, che la tiene in pugno, l'ha ricattata. L'Altun, allora, è convolata a nozze con il figlio della signora. La sera del grande evento, mentre la protagonista, con l'abito bianco indosso, si disperava, Hunkar sporcava le lenzuola del letto coniugale dei neo-sposi di sangue; l'obiettivo della donna era convincere tutti che Zuleyha avesse perso la verginità nel corso della sua prima notte di nozze con lo Yaman. Dopodiché, la coppia è partita per la luna di miele. Ora che è tornata alla tenuta, la ragazza si affretta a raggiungere Gulten per chiederle se Yilmaz, ancora dietro le sbarre di una cella della prigione di Istanbul, le abbia scritto...

Yilmaz non può scrivere a Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 agosto 2023

L'Altun è ormai una donna sposata. La fede al dito, però, non può impedirle di continuare ad amare il meccanico. Zuleyha, allora, benché sia appena rientrata dal viaggio di nozze con il marito, è interessata soltanto a sapere se ci sia posta per lei da parte dell'Akkaya. Tuttavia, Gulten la avvisa di non avere alcuna missiva da consegnarle. Ciò che l'Altun non sa è che Yilmaz è tenuto sotto stretta sorveglianza dal direttore del carcere...

