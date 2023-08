Terra Amara Anticipazioni dal 14 al 20 agosto 2023: Yilmaz in carcere. Zuleyha costretta a sposare Demir!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate in replica di Terra Amara in onda dal 14 al 20 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 14 al 20 agosto 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana. Nota bene: la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere in pausa la soap per questi ultimi giorni d'estate, anche se non del tutto. Infatti, dal 13 al 27 agosto Terra Amara continuerà a tenerci compagnia, ma con le vecchie puntate. La messa in onda dei nuovi episodi della soap turca riprenderà lunedì 28 agosto 2023.

Puntata in onda Lunedì 14 agosto 2023

Mentre Demir torna alla tenuta, dove fervono i preparativi per il matrimonio collettivo, Zuleyha e Yilmaz ottengono degli impeghi di maggior responsabilità: Hunkar ha notato che hanno del potenziale. I due, così, scatenano l'ira e le invidie degli altri braccianti, che lavorano alla villa da più tempo di loro.

Puntata in onda Martedì 15 agosto 2023

Hunkar si accorge che la madre, la signora Azize, è scomparsa. A trovarla è Gaffur, ma a salvarla sarà Yilmaz.

Puntata in onda Mercoledì 16 agosto 2023

Hunkar si accorge che Zuleyha e Yilmaz sono fidanzati. Inoltre, la donna sospetta che il ragazzo sia un assassino; così, gli mette Gaffur alle calcagna.

Puntata in onda Giovedì 17 agosto 2023

Gli abitanti del villaggio si stanno ammalando di tifo. Per dare una mano ai contagiati, Zuleyha si affatica troppo, e si sente male. Intanto Demir parte, e Hunkar denuncia Yilmaz alle autorità.

Puntata in onda Venerdì 18 agosto 2023

Hunkar ha denunciato Yilmaz, il quale ora è stato sbattuto in carcere, ed è in attesa di giudizio. Intanto, la donna ospita Zuleyha, disperata, in casa, suscitando i sospetti e le invidie dei dipendenti della tenuta.

Puntata in onda Sabato 19 agosto 2023

Non va in onda.

Puntata in onda Domenica 20agosto 2023

Yilmaz è finito dietro le sbarre. A lui, però, ci pensa Demir, il quale, anzitutto, gli trova un bravo avvocato. Dopodiché, quest'ultimo fa a Zuleyha una proposta di matrimonio. Benché non voglia, alla fine la sarta si vede costretta ad accettare: Hunkar la sta ricattando.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.