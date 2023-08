My Home My Destiny Anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023: Zeynep sconvolta, Mehdi ammette la verità su Benal

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 16 al 18 agosto 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 16 al 18 agosto 2023, alle ore 15.45.

Puntata di Mercoledì 16 agosto 2023

Ermin ha deciso di organizzare una bellissima festa di matrimonio per Zeynep e Mehdi, con l’intento di sottolineare all’amica le loro divergenze e farla ragionare sulla sua prossima scelta. La Gosku sta vivendo un momento molto difficile dopo l’adozione di Kibrit: il marito le ha confessato che la ama ma lei è sempre più insicura anche a causa della mancanza di comunicazione tra loro. Mehdi accetta di partecipare alla festa, dove è presente tutta l’alta società, e si rende conto che a differenza sua Zeynep sa muoversi perfettamente in questo ambiente. Mentre il Karaca è sempre più convinto di non poter continuare il matrimonio nonostante l’amore che nutre per la Gosku, Emine cede alle parole rassicuranti di Faruk che, dopo averla baciata, si scusa e le chiede una seconda possibilità.

Puntata di Giovedì 17 agosto 2023

Nermin è sconvolta e telefona a Zeynep: ha appena scoperto che il marito Ekrem la tradisce! La donna chiede alla figlia adottiva di aiutarla e le spiega quello che ha visto nell’ufficio del padre, ammettendo tuttavia di non trovare il coraggio per affrontare Ekrem e prendere una decisione dopo la scoperta del tradimento. La Gosku è furiosa per la mancanza di coraggio di Nermin e si confida con Mehdi, che cerca di rassicurarla e le suggerisce di lasciare che sua madre si comporti come meglio crede. Nel frattempo, il Karaca scopre che Benal ha trovato lavoro presso casa di Nermin ed Ekrem ed è furioso: il meccanico è sicuro che la sua ex fiamma voglia intromettersi nella sua vita e le ordina di lasciare immediatamente il lavoro. Per non creare contrasti, Mehdi confessa a Zeynep di avere avuto una relazione amorosa con Benal, ma così facendo fa sorgere un forte dubbio nella moglie.

Puntata di Venerdì 18 agosto 2023

Dopo aver scoperto che suo marito ha avuto una relazione con Benal, Zeynep si sente presa in giro dalla vicina e l’affronta a muso duro. Preoccupata che il figlio che l’infermiera porta in grembo possa essere proprio del Karaca, la Gosku accusa Benal di averla ingannata ma quest’ultima è molto furba e sa come girare la questione a suo favore. Benal, infatti, dichiara che il figlio è del suo ex marito, un uomo violento che non deve sapere assolutamente nulla della gravidanza, e in lacrime chiede a Zeynep di perdonarla per non rovinare il loro rapporto. L’aspirante avvocatessa è perplessa ma accetta la versione dei fatti della vicina, mentre Mehdi chiede consiglio a Nuh: deve riconquistare Zeynep dopo questo terribile scivolone oppure è un segno del destino, e la loro storia d’amore è finita prima di iniziare veramente? Nel quartiere fa la sua riapparizione Bayram, ancora sotto effetto dell’alcol, recuperato in fretta e furia dalle rotaie del treno prima che fosse troppo tardi.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.