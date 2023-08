My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 18 agosto 2023: Zeynep tradita e ingannata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 18 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep sarà delusa da quello che ha appena scoperto su Benal. La ragazza affronterà la sua finta amica e l’accuserà di aver tradito la sua fiducia. La donna si scuserà con lei e le dirà una bugia sul figlio che aspetta, facendo sentire la Goksu persino in colpa per averla aggredita. Intanto Mehdi scoprirà dove si è cacciato Bayram e Nuh spronerà il suo amico a non lasciare che il suo matrimonio naufraghi, per una verità non detta.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep tradita e ingannata

Mehdi ha confessato a Zeynep la sua relazione con Benal. Il Karaca continuerà a scusarsi con lei per non averle detto nulla prima e capirà che la Goksu avrà bisogno di tempo per digerire la cosa ma potrebbe persino non riuscire a farlo. Zeynep avrà il sospetto che il piccolo che la sua finta amica sta aspettando, possa essere di suo marito e sentendosi tradita e umiliata, deciderà di affrontarla. Una volta faccia a faccia con lei, l’accuserà di essersi approfittata di lei e di averla usata. La caccerà da casa di Nermin, con il cuore in mille pezzi.

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal mente a Zeyenp

Benal cercherà di scusarsi con Zeynep e di convincerla di non averle mentito del tutto. Le dirà che la bambina che aspetta non è figlia di Mehdi ma del suo ex marito violento, a cui non ha voluto dire nulla per paura che volesse vendetta. La Goksu crederà alle sue parole e si sentirà persino in colpa per averla aggredita. Ma la verità sarà ben altra e scoprirla potrebbe essere ancora più duro per la nostra protagonista.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi riconquisterà Zeynep?

Dopo aver confessato tutto a Zeynep, Mehdi penserà di averla persa per sempre. Nuh spronerà l’amico a non arrendersi e a non lasciare che il suo matrimonio, che stava ingranando, naufraghi in questo modo. Il Karaca tornerà a casa sconsolato e senza sua moglie e si confiderà con sua sorella Cemile. I due verranno interrotti dalla notizia del ritrovamento di Bayram, scomparso da giorni, e Mehdi si precipiterà a recuperare suo suocero.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 16 al 18 agosto 2023

