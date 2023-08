Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 9 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 agosto 2023 -Brooke non cambierà idea su Deacon. La Logan ribadirà di aver deciso di non accogliere mai più, a casa sua, lo Sharpe e spronerà Hope a vedere suo padre fuori dalla tenuta dei Forrester. La ragazza non interverrà a favore del padre, che si troverà a combattere da solo una battaglia o meglio una guerra che ha già perso. Intanto Ridge, colpito da quello che è successo a casa sua, verrà raggiunto da una persona da cui non si sarebbe mai immaginato di ricevere un valido consiglio.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 agosto 2023 -Hunkar è felice al pensiero che presto diventerà la moglie dell'unico uomo che abbia mai amato. Tuttavia, la gioia che sta provando in questo momento avrà vita breve. Prima di concentrarsi sui preparativi delle nozze, la signora deve risolvere un problema. Hunkar dà appuntamento a Behice in luogo piuttosto appartato, poiché deve affrontare con lei un discorso decisamente delicato. Con un fascicolo in mano, la figlia della nonnina mette Behice al corrente del fatto che è entrata in possesso delle prove che dimostrano che lei sia un'assassina. Infatti, ha scoperto che entrambi i suoi mariti erano ricchi e godevano di ottima salute, ma sono morti in circostanze sospette. Hunkar, allora, la minaccia: se non se ne andrà immediatamente, lasciando in pace lei e Fekeli, la denuncerà. Behice non ammette le proprie coblpe e, nervosa, le si avvicina per pugnalarla all'altezza del cuore, non lasciandole scampo. Hunkar vede la vita passarle davanti, poi si accascia a terra e muore.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 9 agosto 2023 - Manuel sarà sconvolto da una verità agghiacciante. Dopo la partenza di Jimena, Don Alonso dirà al figlio che il suo matrimonio è l'unica via per salvare la loro famiglia e la tenuta. Il ragazzo rimarrà di sasso e capirà che anche sua madre Cruz è al corrente di questa situazione pericolosa. Intanto Teresa confesserà a Mauro di dover lasciare La Promessa per un nuovo lavoro. Il cameriere, preoccupato, ne parlerà con Pia, che capirà che dietro a tutto questo c'è lo zampino del Barone e lo affronterà. Curro pregherà Padre Camillo di parlare con Leonor e di infonderle coraggio mentre Simona avrà una brutta notizia da dare a Lope.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 9 agosto 2023 - Zeynep e Kibrit ascolteranno involontariamente una confessione di Mehdi. Il ragazzo, pensando di essere solo con Cemile, rivelerà di essersi davvero innamorato di sua moglie. Zeynep ne rimarrà profondamente scossa e non saprà come reagire. Intanto Benal troverà asilo a casa di Nermin. La Goksu chiederà alla madre di assumere la sua amica come infermiera, affinché possa nascondersi da tutti e non far notare la sua gravidanza. Ekrem tornerà alla carica contro il genero e cercherà di corromperlo con del denaro, affinché l'uomo non dica a nessuno della sua amante e di sua figlia.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 9 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 9 agosto​ 2023 - Sergio ritorna a Robledillo molto cambiato, il suo rientro in città sconvolge tutti ma in particolare, oltre a Julia anche Tirso, che non riesce a fidarsi dell'uomo e sospetta che stia tramando qualcosa, e Leo, il quale ha paura che questo ritorno improvviso possa influenzare la decisione di Julia riguardo al matrimonio. Mario intanto, inizia a temere di non essere in grado di prendersi adeguatamente cura della nipote, ma Manu lo supplica per poter restare lì con lui. Julia è furiosa perché Sergio considera le possibili nozze con Leo una follia, confermando i timori della ragazza: Sergio ha ancora un volta intenzione di interferire nella sua vita sentimentale. Intanto, Elena è sempre più confusa riguardo la sua relazione con Tirso e chiede aiuto a Leo. A Rio Muni, Carmen e Kiros soffrono perché sentono di non poter vivere il loro amore liberamente, inoltre, l'attrazione tra loro è così forte, che li pone sempre più spesso in una situazione di pericolo. Patricia confessa a Carmen il profondo amore che prova per don Francisco ma la ragazza non riesce a cambiare idea su di Lei. Linda assiste a uno strano scambio tra Enoa e un uomo misterioso che la mettono seriamente in allarme!

