Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2023: La decisione è presa. Brooke non non cambierà idea!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 9 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Brooke non cambierà idea su Deacon. La Logan ribadirà di aver deciso di non accogliere mai più, a casa sua, lo Sharpe e spronerà Hope a vedere suo padre fuori dalla tenuta dei Forrester. La ragazza non interverrà a favore del padre, che si troverà a combattere da solo una battaglia o meglio una guerra che ha già perso. Intanto Ridge, colpito da quello che è successo a casa sua, verrà raggiunto da una persona da cui non si sarebbe mai immaginato di ricevere un valido consiglio.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ha deciso. Deacon deve sparire!

Deacon è deluso da Brooke e dal suo comportamento. Lo Sharpe avrebbe tanto voluto che la Logan si accorgesse, una volta per tutte, che Ridge non è l’uomo che fa per lei e che questa volta, meritava di essere cancellato dalla sua vita, per sempre. Brooke ha però deciso di combattere per riconquistare suo marito e, per convincerlo che fa sul serio e che non intende più fare errori, gli ha promesso di tenere lontano lo Sharpe da lei e dalla sua casa. Una scelta che caccia il padre di Hope per sempre dalla tenuta dei Forrester e che gli chiude letteralmente la porta in faccia.

Beautiful Anticipazioni: Hope non prende le difese di suo padre

Brooke confermerà a Deacon di aver preso la sua decisione e di non essere per nulla disposta a cambiare idea né ora né mai. La sua scelta è Ridge e questa rimarrà tale, anche se significherà impedire a sua figlia di vedere il suo papà a casa sua. Deacon tenterà ancora una volta di farla ragionare e di portarla a vedere le cose da un punto di vista differente ma otterrà solo di infastidirla ancora di più. Hope invece non riuscirà neanche a intervenire. Piuttosto scottata dall’aver scatenato una simile reazione da parte del Forrester e sentendosi in colpa per aver creato delle situazioni imbarazzanti tra lui e sua madre, si farà da parte. Liam non ne sarà molto contento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge riceve la visita di Bill

Ridge sarà molto scosso dalla conversazione avuta con Brooke e da quello che la Logan gli ha detto. Non saprà però che decisione prendere, visto il suo riavvicinamento molto dolce con Taylor. A scuoterlo dai suoi pensieri ci penserà Bill, che si presenterà alla Forrester per spronarlo a rompere gli indugi e a riallacciare i suoi rapporti con Brooke. Lo stilista sarà piuttosto stupito che il suo rivale non voglia approfittare del momento e anzi voglia che le cose si sistemino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.