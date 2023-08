La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2023: Manuel scopre una verità agghiacciante. Il suo futuro è segnato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Mauro scoprirà perché i suoi genitori spingono così tanto a che lui sposi Jimena mentre Mauro sarà sconvolto da una novità su Teresa...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 9 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Manuel sarà sconvolto da una verità agghiacciante. Dopo la partenza di Jimena, Don Alonso dirà al figlio che il suo matrimonio è l’unica via per salvare la loro famiglia e la tenuta. Il ragazzo rimarrà di sasso e capirà che anche sua madre Cruz è al corrente di questa situazione pericolosa. Intanto Teresa confesserà a Mauro di dover lasciare La Promessa per un nuovo lavoro. Il cameriere, preoccupato, ne parlerà con Pia, che capirà che dietro a tutto questo c’è lo zampino del Barone e lo affronterà. Curro pregherà Padre Camillo di parlare con Leonor e di infonderle coraggio mentre Simona avrà una brutta notizia da dare a Lope.

Anticipazioni La Promessa: Manuel scopre una verità agghiacciante

Manuel ha fatto un annuncio spiazzante e ha confessato a tutti di voler sposare Jimena. Il matrimonio tra i due sembra però ancora lontano e la partenza della ragazza sta dilatando fin troppo i tempi. Don Alonso, preoccupato che gli accordi con i Duchi De Los Infantes vengano meno, deciderà di affrontare il figlio e di dirgli chiaramente perché non potrà più tergiversare. Il marchese confesserà al suo rampollo che le sue nozze sono l’ultima speranza per salvare la tenuta e la loro famiglia, minacciate dalla bancarotta. Manuel ne sarà sconvolto e capirà che pure sua madre è al corrente di questa novità spiazzante. Comprenderà quindi il perché di tanta insistenza e di tanta fretta.

La Promessa Anticipazioni: Mauro preoccupato per la partenza di Teresa

Mauro ha distrutto Leonor con una malefica bugia ma per il cameriere era l’unico modo per allontanare la marchesina da lui. Il ragazzo cercherà di non pensare più al suo amore impossibile e si preoccuperà sempre di più per Teresa, braccata dal Barone. Il giovane sarà sempre più in ansia per la cameriera, soprattutto dopo che lei gli dirà di essere prossima a lasciare la tenuta, per trasferirsi a lavorare da un’altra parte. Mauro correrà a informare Pia di questa novità e la governante capirà chi si cela dietro a tutto questo. Preso coraggio – e impugnata un’arma – affronterà il Barone.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro cerca di aiutare Leonor

Dopo le ultime dichiarazioni di Mauro, Leonor è distrutta. Curro, sempre più in ansia per lei, cercherà di aiutarla come può e chiederà a Padre Camillo di parlarle, per rincuorarla. Il sacerdote accetterà di sostenerla e lei gli racconterà di essersi innamorata di un uomo già sposato e che non la corrisponde. La ragazza non gli farà ovviamente il nome. Simona, di ritorno dal mercato, rivelerà a Lope che la Guardia Civile sta cercando un ragazzo con un fazzoletto rosso. La cuoca ha già capito, purtroppo, di chi si tratta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.