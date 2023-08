Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 9 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi confesserà a Cemile di amare Zeynep ma non si accorgerà che la moglie è comparsa alle sue spalle. Cosa succederà ora?

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 9 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep e Kibrit ascolteranno involontariamente una confessione di Mehdi. Il ragazzo, pensando di essere solo con Cemile, rivelerà di essersi davvero innamorato di sua moglie. Zeynep ne rimarrà profondamente scossa e non saprà come reagire. Intanto Benal troverà asilo a casa di Nermin. La Goksu chiederà alla madre di assumere la sua amica come infermiera, affinché possa nascondersi da tutti e non far notare la sua gravidanza. Ekrem tornerà alla carica contro il genero e cercherà di corromperlo con del denaro, affinché l’uomo non dica a nessuno della sua amante e di sua figlia.

Anticipazioni My Home My Destiny: Ekrem ricatta Mehdi

Mehdi ha scoperto i segreti di Ekrem ma per ora non ha detto nulla né a Zeynep e tantomeno a Nermin. L’uomo, per assicurarsi che il suo odiato genero non parli, si presenterà da lui per ricattarlo e per comprare il suo silenzio. Gli prometterà una grossa somma di denaro e in cambio vorrà solo che lui tenga per sé i suoi tradimenti. Mehdi non si lascerà plagiare e caccerà Ekrem, intimandogli di lasciarlo in pace. Intanto Zeynep racconterà alla madre adottiva della gravidanza di Benal e la convincerà ad assumerla come infermiera, per tenerla al sicuro dalle malelingue del quartiere.

My Home My Destiny Anticipazioni: Una rivelazione sconvolge Zeynep. Mehdi la ama!

Zeynep sarà felicissima di riabbracciare Kibrit, che verrà affidata ufficialmente a lei e a Mehdi. La ragazza tornata a casa con la ragazza, scoprirà con grande stupore i veri sentimenti del marito per lei. Mehdi, convinto di essere da solo con la sorella – che vorrà rivelargli di Benal – confesserà di essersi innamorato della moglie. Non si renderà conto che dietro di lui è comparso proprio l’oggetto del suo desiderio.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi si dichiara a Zeynep ma lei rimane impassibile

Kibrit assisterà alla scena sconvolta quanto Zeynep ma poi prenderà coraggio e spingerà Mehdi a rivelare alla moglie tutti i suoi sentimenti. Il Karaca si farà avanti e confesserà alla ragazza di amarla ma lei non riuscirà a rispondergli e rimarrà senza parole. Deluso da questa reazione, Mehdi uscirà di casa e salirà in macchina… seguito da Zeynep.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.