Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 7 agosto 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 7 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 agosto 2023 -Eric comincerà a provare dei rimorsi per quello che sta facendo. Il Forrester si sentirà in difetto per essere là in compagnia di Donna ma la Logan saprà ancora una volta fargli rispuntare il sorriso tra le labbra. Ma lo stilista, nonostante questo momento di serenità, riuscirà a ritrovare davvero la pace e a prendere una decisione sulla Fuller? Intanto Brooke sarà più che mai determinata a riprendersi suo marito e avrà già in mente come fare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 agosto 2023 - Sermin e Behice, come al solito, si sono incontrate per spettegolare. Le due, però, oltre a parlare degli ultimi avvenimenti, tornano a parlare di un episodio ormai passato, ossia della misteriosa morte di Hatip. Quest'ultimo è stato ucciso in circostanze sospette, e tutti hanno ipotizzato che i colpevoli fossero gli spietati uomini d'affari da poco giunti a Cukurova. In realtà, come la zia di Mujgan sta cominciando a notare, la bionda è al corrente della verità che, appunto, non è questa. Sermin sembra sul punto di vuotare il saccon con Behice, confessandole di aver assistito all'omicidio di Hatip: è stato Gaffur ad ammazzarlo! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 7 agosto 2023 - Petra scoprirà Maria e Salvador in atteggiamenti intimi. La cameriera informerà immediatamente Romulo, che dovrà rimproverare i due ragazzi. Entrambi però negheranno di essersi comportati in modo indecoroso. Intanto Jana continuerà a ottenere risultati con Eugenia ma Cruz comincerà a indagare sulle strane crisi che stanno colpendo sua sorella. Pia, preoccupata per Teresa, tenterà di convincere la ragazza che il Barone sia pericoloso ma senza successo. Leonor affronterà Mauro per sapere che tipo di rapporto abbia con Teresa e il ragazzo le rivelerà qualcosa di estremamente doloroso. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 7 agosto 2023 - Mehdi dovrà intervenire per calmare la povera Zeynep. La ragazza avrà un brutto scontro con sua madre Nermin, che le dirà di essere molto delusa da lei e dal fatto che si sia lasciata plagiare dal marito. La ragazza accuserà il colpo e non saprà proprio come convincere la donna di aver fatto solo quello che riteneva giusto per la sua famiglia. Il Karaca la spronterà a non mollare, a continuare a studiare e a laurearsi, per raggiungere tutti i suoi obiettivi. Intanto Benal rivelerà a Cemille di aspettare un bambino dal fratello e per provare che sta dicendo la verità, porterà con sé il test di gravidanza. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 7 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 7 agosto​ 2023 - vedremo che Julia, rammaricata per aver fatto girare la voce del bacio tra Elena e Tirso chiede perdono all'amica che, certa della sua buona fede accetta le scuse. Nonostante questa riappacificazione però, Julia si rende conto che Tirso ed Elena sono ormai molto distanti e che condividere momenti con loro è diventato faticosissimo. Pertanto, la figlia di Diana, prende la decisione drastica di allontanarsi. Scelta che Leo vede come l'ennesima prova dei sentimenti di Julia per Tirso, nonostante lei neghi. Tra Dani e Manu intanto, sembra essersi rotto qualcosa e il ragazzo non riesce a capire perché. A Río Muni Carmen pare aver accettato la decisione di Dolores e Don Francisco di tornare a Madrid ma in segreto trama ancora con Kiros per sposarsi. I due riescono infatti finalmente a fuggire e, nella giungla, pronunciano il fatidico Sì! Chloe si arrabbia con Ribero dopo aver scoperto che non vuole iniziare una convivenza con lei, la relazione e ormai al capolinea. Anche per Manu e Dani le cose non vanno meglio: Lei non vuole raccontare un solo fatto di ciò che le sta realmente accadendo ma vive un grave e profondo disagio. Torniamo a Rio Muni per un colpo di scena: Carmen, felice dopo le nozze segrete torna a casa dove trova sua madre ad aspettarla. Dolores le rivela di averla seguita e di aver assistito alle sue nozze con Kiros. La madre è talmente indignata che minaccia di andare a denunciare l’operaio! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

