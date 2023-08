La Promessa Anticipazioni 7 agosto 2023: Maria e Salvador in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Petra vedrà Maria e Salvador in atteggiamenti intimi e lo dirà a Raimundo. I due ragazzi dovranno proteggersi dalle accuse e salvare il loro lavoro.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 7 agosto 2023 alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Petra scoprirà Maria e Salvador in atteggiamenti intimi. La cameriera informerà immediatamente Romulo, che dovrà rimproverare i due ragazzi. Entrambi però negheranno di essersi comportati in modo indecoroso. Intanto Jana continuerà a ottenere risultati con Eugenia ma Cruz comincerà a indagare sulle strane crisi che stanno colpendo sua sorella. Pia, preoccupata per Teresa, tenterà di convincere la ragazza che il Barone sia pericoloso ma senza successo. Leonor affronterà Mauro per sapere che tipo di rapporto abbia con Teresa e il ragazzo le rivelerà qualcosa di estremamente doloroso.

Anticipazioni La Promessa: Salvador e Maria in difficoltà

Maria e Salvador sono molto felici. I due sono innamorati e stanno cercando di vivere la loro relazione senza che alla tenuta qualcuno se ne accorga. I marchesi sono stati molto chiari; non vogliono relazioni amorose tra il personale. I due camerieri commetteranno però una piccola imprudenza, che potrebbe costare loro cara. Petra li noterà in atteggiamenti intimi e, decisa a stroncare la cosa sul nascere, correrà a informare Raimundo, che dovrà rimproverarli. Sia Salvador che Maria negheranno qualsiasi coinvolgimento e anzi accuseranno Petra di essere una bugiarda.

La Promessa Anticipazioni: Eugenia sempre più lucida ma…

Eugenia ha avuto un attacco isterico vedendo Jana e riconoscendo in lei Dolores. Maria ha convinto Cruz che la sorella abbia perso il controllo, dopo aver visto una vecchia foto e che, condizionata da questa, abbia come visto un fantasma. La marchesa cercherà di vederci chiaro ma soprattutto farà sparire la foto. Manuel intanto, dopo averle confessato un’altra volta i suoi sentimenti, rivelerà a Jana che Jimena presto lascerà la tenuta per qualche giorno e che loro potranno stare un po’ insieme. La cameriera sarà molto delusa da questo comportamento e lo rimetterà al suo posto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia protegge Teresa mentre Leonor indaga su Mauro

Pia è molto preoccupata per Teresa, che è stata scelta come cameriera personale di Eugenia, insieme a Maria. La governante ha capito che questo nuovo ruolo le è stato assegnato dal Barone, che la vuole più vicina a lui. Pia cercherà ancora di far ragionare la ragazza, che non le darà però retta. Intanto Leonor, delusa da Mauro, interrogherà il cameriere e gli chiederà se davvero è stato insieme a Teresa. Il ragazzo inizialmente negherà ma poi le confesserà qualcosa di molto doloroso per la marchesina.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.