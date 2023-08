My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 7 agosto 2023: Zeynep distrutta dal dolore a causa di Nermin. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 7 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi consolerà e spronerà Zeynep dopo il duro confronto tra la ragazza e Nermin.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 7 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Mehdi dovrà intervenire per calmare la povera Zeynep. La ragazza avrà un brutto scontro con sua madre Nermin, che le dirà di essere molto delusa da lei e dal fatto che si sia lasciata plagiare dal marito. La ragazza accuserà il colpo e non saprà proprio come convincere la donna di aver fatto solo quello che riteneva giusto per la sua famiglia. Il Karaca la spronterà a non mollare, a continuare a studiare e a laurearsi, per raggiungere tutti i suoi obiettivi. Intanto Benal rivelerà a Cemille di aspettare un bambino dal fratello e per provare che sta dicendo la verità, porterà con sé il test di gravidanza.

My Home my Destiny Anticipazioni: Nermin insulta Zeynep

Zeynep e Mehdi hanno accolto Kibrit dopo aver deciso di adottarla. Questa scelta, tanto voluta dalla Goksu, tanto da rinunciare al suo viaggio a Londra, ha fatto infuriare Nermin. La ricca signora, ormai disillusa che le cose possano andare bene e furiosa come non mai, insulterà la figlia adottiva e le dirà chiaramente di essere delusa dal suo comportamento e di vederla in balia di se stessa. Zeynep accuserà il colpo e non saprà come convincere sua madre di aver agito solo per il bene della sua famiglia.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi consola Zeynep

Zeynep uscirà sconfitta dal confronto con sua madre e sarà talmente afflitta da non riuscire proprio a riprendersi. Sentirsi dire di essere stata plagiata dal marito e di aver buttato all’aria anni di sacrifici, sarà un colpo troppo duro da affrontare. Mehdi la troverà abbattuta e triste e deciderà di intervenire. Le dirà di non lasciarsi sopraffare dal risentimento di sua madre e di non abbandonare gli esami e gli studi, per raggiungere finalmente quello che da sempre vuole: la laurea.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Benal rivela a Cemile di essere incinta

Mehdi nasconde dei segreti sulla sua vita precedente e Zeynep potrebbe ancora non scoprirli. La ragazza rimarrà convinta, per qualche tempo ancora, che Benal – sua nuova amica – sia incinta di un uomo sconosciuto e tenterà di aiutarla come può. La giovane ignorerà che il figlio che la donna aspetta sia di suo marito. Questo segreto sarà svelato per il momento solo a Cemile. A rivelarglielo sarà la stessa Benal, che si presenterà da lei con un test di gravidanza, per dimostrare alla sorella di Mehdi, che presto diventerà zia. Che succederà ora? Cemile lo rivelerà a qualcuno oppure affronterà solo il fratello?

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 7 all'11 agosto 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.