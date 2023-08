Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 agosto 2023: Eric ci ripensa e torna da Quinn?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Eric verrà preso dai rimorsi. Metterà fine alla sua relazione con Donna o rivelerà tutto a Quinn?

Nella puntata di Beautiful in onda il 7 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Eric comincerà a provare dei rimorsi per quello che sta facendo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester si sentirà in difetto per essere là in compagnia di Donna ma la Logan saprà ancora una volta fargli rispuntare il sorriso tra le labbra. Ma lo stilista, nonostante questo momento di serenità, riuscirà a ritrovare davvero la pace e a prendere una decisione sulla Fuller? Intanto Brooke sarà più che mai determinata a riprendersi suo marito e avrà già in mente come fare.

Anticipazioni Beautiful: Eric comincia a pentirsi…

Eric e Donna si stanno rifrequentando ormai da tempo. Il Forrester ha finto di aver trovato un nuovo hobby nel pickleball e di essere diventato un assiduo giocatore. Peccato però che la verità sia ben altra e che lo sport a cui si sta dedicando si chiami Donna Logan. I due hanno riacceso la loro passione, forse mai realmente dimenticata. Qualcosa però sembrerà andare storto. Eric, dopo l’ennesima bugia detta alla moglie, rivelerà a Donna di provare dei rimorsi e che forse è arrivato il momento di chiarire la situazione con Quinn.

Beautiful Anticipazioni: Donna cerca di rasserenare Eric

Donna ha già cercato di convincere Eric a lasciare Quinn e tenterà ancora una volta di consigliare al Forrester di ricercare e ritrovare la felicità. Vedendo però che lo stilista non sembra molto convinto di voler lasciare sua moglie, la Logan farà un passo indietro e con una battuta, riporterà il sereno in una situazione tesa. Eric gliene sarà grato e la ringrazierà per avere sempre il dono di ridargli il sorriso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a riprendersi Ridge

Brooke non molla la presa su Ridge e non ha alcuna intenzione di lasciare spazio alla sua rivale Taylor. Dopo essere stata “cacciata” da casa Forrester, si è ritrovata nuovamente a confronto con Deacon, ormai diventato suo ospite fisso. La Logan gli rivelerà di non essere più contenta delle sue comparsate e lo inviterà a non ripresentarsi da lei, per evitare di creare ancora più tensione tra lei e il Forrester. Nel congedarlo, gli ricorderà che il suo amore per Ridge non cambierà mai e sarà pronta a bussare nuovamente alla sua porta, per informarlo di una grande decisione che ha preso e che avrebbe dovuto prendere molto tempo prima, come lui stesso le aveva suggerito.

