Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 19 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 luglio 2023 - Ridge riferirà a Taylor e Steffy di aver intenzione di trasferirsi a casa di Eric, per riflettere sui suoi sentimenti. La Hayes appoggerà la decisione dell’ex marito e gli confermerà di volergli bene qualsiasi scelta farà in futuro. Steffy non sarà però per nulla d’accordo con suo padre e sarà molto preoccupata che possa tornare da Brooke. Intanto la Logan continuerà a parlare con Hope e Liam, sconvolti dalla scoperta che Sheila abbia sabotato la sua notte di Capodanno. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 luglio 2023 - dopo la morte di Hatip, Rasit è rimasto senza lavoro. Quando la signora della tenuta ne ha preso atto, impietosita, ha deciso di offrirgli un impiego. Fadik, infatuata di lui da tempo, non poteva che esserne più che felice: avrebbero avuto modo di trascorrere molto più tempo insieme da quel momento in avanti! Ora, infatti, Rasit e la domestica s'incontrano in lavanderia e, pensando che nessuno li veda, si scambiano un tenero bacio. In realtà, a dispetto di quanto pensassero, c'era qualcuno che stava assistendo alla scena di nascosto: la piccola Uzum. Adesso la figlia adottiva di Saniye e Gaffur correrà a raccontare a chicchessia che cosa ha appena visto? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 19 luglio 2023 - Curro e Jana saranno ancora impegnati a trovare il libro “perso” dalla marchesa. I due ragazzi, complice il momento e soprattutto la disperazione del giovane per non riuscire a stupire la zia, si lasceranno andare a delle confessioni. Curro racconterà alla cameriera della sua infanzia molto triste e Jana lo starà ad ascoltare con il cuore in mano. Intanto Padre Camillo, curato da Petra, chiederà alla domestica di non rivelare la presenza di Lope in cucina mentre i marchesi organizzeranno una cena con i Duchi di Belmonte, il cui figlio Juan Luis sembra molto legato a Leonor. Mauro ne sarà molto geloso. Cruz spronerà Manuel e Jimena a conoscersi meglio ma il ragazzo, non interessato alla vedova di suo fratello, raggiungerà Jana e le rivelerà di non riuscire a smettere di pensare a lei. La ragazza lo rifiuterà ancora una volta mentre Raimundo accetterà di assumere Salvador nelle fila dei domestici della tenuta. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 19 luglio 2023 -Zeynep si sentirà in trappola. Mehdi chiederà alla sua consorte chi fosse l’uomo che ha osato disturbare le loro nozze. La ragazza non farà in tempo a rispondere che Sakine prenderà la parola e mentirà a suo genero, dicendogli che Faruk è il fratello adottivo di sua figlia. La giovane protagonista non gradirà questo inganno ma soprattutto si renderà conto di essere finita in una situazione più grande di lei. Sua suocera e sua madre la spingeranno infatti a consumare il suo matrimonio, cosa che lei non aveva previsto. Mehdi sembrerà d’accordo con le due donne e la giovane sarà costretta a chiedere al consorte di uscire dalla sua stanza da letto. La mattina dopo scoprirà però che suo marito non le ha dato retta e ha dormito vicino al suo letto. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 19 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 19 luglio​ 2023 - vedremo che Tirso è prossimo alla dimissione e Elena organizza una festa per il suo ritorno a Casa. Julia, però, decide di non partecipare perché si sente ancora responsabile dell'incidente e ha bisogno di prendere le distanze da Tirso, mentre si avvicina nuovamente a Leo. Ribero continua ad evitare Cloe, ma la ragazza gli chiede spiegazioni sul suo comportamento. Francisco decide di punire il tradimento di Kiros con due settimane di lavoro non retribuito. Tuttavia, Carmen accusa Patricia di aver commesso qualcosa di molto peggio di quello che ha fatto Kiros e per un tempo molto più lungo. Mentre Carmen sta organizzando il giorno delle nozze, Ventura suggerisce al figlio che la ragazza potrebbe volerlo sposare solo per interesse. Leo va a casa di Julia per salutarla. Ha ottenuto un importante lavoro presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi là. Ma improvvisamente Julia si accorge che c'è qualcosa di strano. Nel frattempo, Ribero deve incontrare Cloe per parlare del bacio che si sono scambiati, ma è così nervoso e spaventato da ciò che la ragazza potrebbe dirgli che invia Erik in esplorazione. In Africa, Kiros dice a Carmen che suo padre gli ha permesso di continuare a lavorare in fabbrica. Lei si rallegra, ma teme anche che Francisco possa essere altrettanto indulgente nei confronti di Patricia e quindi perdonarla. Nel frattempo, Ventura sospetta che Angel gli stia nascondendo qualcosa, proprio mentre lui e Ines si preparano per la loro fuga insieme. Nel frattempo, Victor confida a sua madre che il primo matrimonio con Carmen è stato organizzato da Ventura e Francisco come compensazione per un debito. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

