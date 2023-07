Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 luglio 2023: Taylor si sacrifica per amore di Ridge ma Steffy non ci sta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Taylor appoggia la decisione di Ridge di trasferirsi da Eric ma Steffy dice NO!

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge riferirà a Taylor e Steffy di aver intenzione di trasferirsi a casa di Eric, per riflettere sui suoi sentimenti. La Hayes appoggerà la decisione dell’ex marito e gli confermerà di volergli bene qualsiasi scelta farà in futuro. Steffy non sarà però per nulla d’accordo con suo padre e sarà molto preoccupata che possa tornare da Brooke. Intanto la Logan continuerà a parlare con Hope e Liam, sconvolti dalla scoperta che Sheila abbia sabotato la sua notte di Capodanno.

Anticipazioni Beautiful: Taylor sostiene le decisioni di Ridge

Ridge si trova di nuovo a un bivio. Brooke vuole risposte ma lui non è ancora in grado di prendere una decisione. Lo stilista non sa se tornare a casa da sua moglie o rimanere da sua figlia, con Taylor. Per prendere tempo e ragionare senza forzature, deciderà di trasferirsi da Eric. Dopo aver informato la Logan, Ridge lo riferirà a Taylor e Steffy. La Hayes non sarà per nulla delusa e gli confermerà di poter contare su tutto il suo supporto e di volergli bene qualunque sia il futuro per loro. Il Forrester gliene sarà molto grato e l’abbraccerà con tenerezza. Diversamente da sua madre, Steffy non riuscirà a essere così serena.

Beautiful Anticipazioni: Steffy in ansia per il futuro di Ridge e Taylor

Steffy non riuscirà a essere per nulla contenta della decisione di suo padre. Diversamente da Taylor, che accetterà la scelta dell’ex marito, cercherà di far cambiare idea a Ridge e di spronarlo a non lasciare la sua casa. Il Forrester sarà però convinto che questa sia l’unica strada giusta da percorrere per non ferire nessuna delle sue donne e Steffy sarà costretta a lasciarlo andare, sperando che il suo papà non torni da Brooke. Le sue preghiere saranno esaudite?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke spera che Ridge torni presto a casa

Liam e Hope sono sconvolti. Brooke ha rivelato loro che a farla ubriacare a Capodanno, è stata Sheila. La Logan continuerà a raccontare come sono andate le cose quella strana notte e Hope si rammaricherà che Ridge non abbia ancora deciso di tornare a casa da sua moglie e continui a essere arrabbiato con lei per il bacio con Deacon. La ragazza rivelerà alla madre di essere un po’ delusa e la spingerà a pensare all’eventualità di allontanarsi lei dal suo consorte e di avvicinarsi invece ai due uomini che le dimostrano un amore incondizionato: Deacon e Bill. Brooke confermerà alla figlia di voler aspettare Ridge e di volere lui e solo lui nella sua vita.

