Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Curro confesserà a Jana della sua triste infanzia mentre Manuel tornerà alla carica con la cameriera ma...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Curro e Jana saranno ancora impegnati a trovare il libro “perso” dalla marchesa. I due ragazzi, complice il momento e soprattutto la disperazione del giovane per non riuscire a stupire la zia, si lasceranno andare a delle confessioni. Curro racconterà alla cameriera della sua infanzia molto triste e Jana lo starà ad ascoltare con il cuore in mano. Intanto Padre Camillo, curato da Petra, chiederà alla domestica di non rivelare la presenza di Lope in cucina mentre i marchesi organizzeranno una cena con i Duchi di Belmonte, il cui figlio Juan Luis sembra molto legato a Leonor. Mauro ne sarà molto geloso. Cruz spronerà Manuel e Jimena a conoscersi meglio ma il ragazzo, non interessato alla vedova di suo fratello, raggiungerà Jana e le rivelerà di non riuscire a smettere di pensare a lei. La ragazza lo rifiuterà ancora una volta mentre Raimundo accetterà di assumere Salvador nelle fila dei domestici della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Curro confida a Jana della sua triste infanzia

Cruz ha giocato un brutto scherzo a Curro. Per tenere lontano l’odiato nipotino e per metterlo alla berlina, la marchesa ha finto di aver perso una preziosa copia del Don Chisciotte. Il ragazzo si è proposto di trovarla e Jana è stata chiamata a dargli una mano. La ricerca del libro si rivelerà ovviamente molto ostica e Curro, ormai disilluso di far colpo sulla zia e amareggiato da questo, finirà per aprire il suo cuore alla domestica che gli sta dando un così prezioso aiuto. Il giovane vincerà la sua antipatia e comincerà a raccontarle della sua triste infanzia e di come abbia vissuto con una madre sempre malata e con un padre perennemente assente. Per Jana sarà bellissimo ascoltare il fratello ma non potrà fare a meno di essere molto in pena per lui. All’improvviso la loro ricerca avrà un exploit e tutto grazie a un indizio di Pia.

La Promessa Anticipazioni: Mauro deve vincere la sua gelosia

Leonor vorrebbe fuggire con Mauro ma presto potrebbe essere promessa a un altro uomo. Sotto consiglio di Raimundo, che ha scoperto della tresca amorosa tra il suo domestico e la marchesina, Don Alonso ha organizzato una cena con i Duchi di Belmonte per organizzare delle nuove nozze tra il giovane Juan Luis e sua figlia. I ragazzi, che già si conoscono, sembrano infatti piacersi a vicenda e il matrimonio potrebbe essere un’idea molto allettante per entrambe le famiglie. Mauro dovrà trattenere la sua gelosia ma non sarà per nulla facile. Intanto Padre Camillo, curato da Petra, chiederà alla cameriera di non rivelare della presenza di Lope - suo salvatore - in cucina mentre Raimundo assumerà Salvador.

Trama e Anticipazioni La Promessa: Jana rifiuta Manuel un’altra volta

Cruz non intende demordere e vorrebbe che Manuel e Jimena si avvicinassero e si conoscessero meglio. Il giovane Lujan non ha però alcuna intenzione di dare retta alla madre e cercherà di tenersi lontano dalla sua “fidanzata”. Tornerà invece alla carica con Jana, a cui rivelerà di non riuscire a smettere di pensare a lei. La cameriera, sebbene felicissima per questa dichiarazione, rimetterà il ragazzo al suo posto, dicendogli che tra loro non potrà mai esserci nulla. Rimarrà però piuttosto turbata.

