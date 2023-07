Terra Amara Anticipazioni 19 luglio 2023: Hunkar e Fekeli di nuovo insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 19 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar e Fekeli decidono di darsi un'altra chance. Rasit, invece, bacia Fadik... e qualcuno li vede!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 luglio, alle 14.10, Fekeli dichiara ad Hunkar tutto il proprio amore. Ormai, l'ha perdonata per le sue malefatte, e la verità è che non ha mai smesso di amarla; pertanto, le propone di riprovarci. La signora, altrettanto innamorata, accetta. Intanto, nella lavanderia, Uzum vede Rasit dare un bacio a Fadik...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli consola Hunkar...

Hunkar e Fekeli stanno continuando a parlare nel loro posto segreto. I due hanno ripreso a vedersi di nascosto, l'una bisognosa dell'altro. Hunkar, infatti, sta attraversando un momento piuttosto difficile: deve convivere con il senso di colpa di aver condannato all'infelicità Zuleyha e Yilmaz, e con la delusione che le ha dato Demir, preferendo Sevda a lei. Vedendola tanto sofferente, sinceramente addolorato, l'uomo ha cercato di consolarla...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli propone ad Hunkar di tornare insieme a lui!

Ali Ramet, però, non ha soltanto il proprio sostegno da offrire ad Hunkar. L'imprenditore si rende conto del fatto che quest'ultima sia davvero pentita di aver fatto patire le pene dell'inferno alla nuora e all'ex meccanico, pertanto si sente di perdonarla. Inoltre, Fekeli torna a farle una dichiarazione d'amore in piena regola. Il padrino dell'Akkaya ammette di non aver mai smesso di amarla, e di sperare che ci possa essere ancora un futuro per loro due. Hunkar, emozionata, ammette di provare lo stesso e, di conseguenza, accetta la sua proposta di provare a darsi una chance.

Uzum vede Rasit e Fadik baciarsi, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 luglio 2023

Dopo la morte di Hatip, Rasit è rimasto senza lavoro. Quando la signora della tenuta ne ha preso atto, impietosita, ha deciso di offrirgli un impiego. Fadik, infatuata di lui da tempo, non poteva che esserne più che felice: avrebbero avuto modo di trascorrere molto più tempo insieme da quel momento in avanti! Ora, infatti, Rasit e la domestica s'incontrano in lavanderia e, pensando che nessuno li veda, si scambiano un tenero bacio. In realtà, a dispetto di quanto pensassero, c'era qualcuno che stava assistendo alla scena di nascosto: la piccola Uzum. Adesso la figlia adottiva di Saniye e Gaffur correrà a raccontare a chicchessia che cosa ha appena visto?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.