Un Altro Domani Anticipazioni 19 luglio 2023: Leo costretto a dire addio a Julia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 19 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Leo andrà a casa di Julia per salutarla: ha ottenuto un'importante occasione di lavoro presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi lì.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 19 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Tirso sta per essere dimesso ed Elena organizza una festa di bentornato. Ribero continua a evitare Cloe, ma la ragazza gli chiede spiegazioni Leo va a casa di Julia per salutarla. Ha ottenuto un importante colloquio presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi lì.

Anticipazioni Un Altro Domani: Tutti al capezzale di Tirso

In ospedale da Tirso, Diana non manca di fare polemica: fa una scenata alla dottoressa per l'attesa e perché non si fida. Per fortuna interviene Julia a contenerla, la ragazza infatti, già a assalita dai sensi di colpa, non vuole certo creare altra ansia intorno al povero Tirso. Elena, Mario, Julia e Erik si ritrovano e cercano di incoraggiarsi a vicenda sul fatto che Tirso troverà la forza di reagire all'accaduto e riprendersi, ma in realtà sono tutti molto preoccupati. Victor informa Carmen della situazione: Patricia ora vive a casa loro. Il ragazzo le esprime tutta la sua preoccupazione e le dice di volere andare aventi con i preparativi della festa di fidanzamento per abbandonare quanto prima l'abitazione dei genitori.

Anticipazioni Un Altro Domani: Tirso finge con Julia

La vita di Tirso è appesa a un filo, e Julia, in preda all'incertezza, non trova il coraggio di fargli visita ma non ne capisce il perché. Decide così di rivolgersi a Leo, convinta che possa aiutarla a scoprire la verità. Leo si sta comportando in modo davvero impeccabile con tutti e Julia inizia a considerare l'idea di perdonarlo e dare una seconda chance alla loro relazione, nonostante i dubbi di Diana. Nel frattempo, Ribero e Cloe si avvicinano sempre di più. A Rio Muni, Victor rimprovera Carmen per la sua apatica partecipazione ai preparativi del matrimonio, e Carmen a sua volta risponde accusandolo di non comprendere quello che sta passando: le elezioni al Circolo, la separazione di suo padre e le problematiche nella fabbrica. Nel frattempo, Ines sa che deve convincere Victor ad invitare Patricia al matrimonio, altrimenti rischia che la donna sveli a Ventura della sua relazione con Angel. Julia, si decide a fare visita a Tirso in ospedale. Lui riferisce di avere ricordi confusi riguardo agli istanti precedenti all'incidente e di non sapere di cosa stessero discutendo. Tuttavia, quando Mario va a trovarlo, ammette di ricordare chiaramente che Julia, prima di essere investito, gli aveva chiesto se desiderasse stare con lei, e cui lui aveva risposto di sì. Tirso spiega a Mario che ha finto di non ricordare la conversazione con Julia perché, riflettendoci bene, non era certo che una relazione tra loro potesse funzionare!

Leo dice addio per sempre a Julia, nella puntata di Un Altro Domani del 19 luglio 2023

Tirso è prossimo alla dimissione e Elena organizza una festa per il suo ritorno a Casa. Julia, però, decide di non partecipare perché si sente ancora responsabile dell'incidente e ha bisogno di prendere le distanze da Tirso, mentre si avvicina nuovamente a Leo. Ribero continua ad evitare Cloe, ma la ragazza gli chiede spiegazioni sul suo comportamento. Francisco decide di punire il tradimento di Kiros con due settimane di lavoro non retribuito. Tuttavia, Carmen accusa Patricia di aver commesso qualcosa di molto peggio di quello che ha fatto Kiros e per un tempo molto più lungo. Mentre Carmen sta organizzando il giorno delle nozze, Ventura suggerisce al figlio che la ragazza potrebbe volerlo sposare solo per interesse. Leo va a casa di Julia per salutarla. Ha ottenuto un importante lavoro presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi là. Ma improvvisamente Julia si accorge che c'è qualcosa di strano. Nel frattempo, Ribero deve incontrare Cloe per parlare del bacio che si sono scambiati, ma è così nervoso e spaventato da ciò che la ragazza potrebbe dirgli che invia Erik in esplorazione. In Africa, Kiros dice a Carmen che suo padre gli ha permesso di continuare a lavorare in fabbrica. Lei si rallegra, ma teme anche che Francisco possa essere altrettanto indulgente nei confronti di Patricia e quindi perdonarla. Nel frattempo, Ventura sospetta che Angel gli stia nascondendo qualcosa, proprio mentre lui e Ines si preparano per la loro fuga insieme. Nel frattempo, Victor confida a sua madre che il primo matrimonio con Carmen è stato organizzato da Ventura e Francisco come compensazione per un debito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 17 al 23 luglio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45