My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 19 luglio 2023: Zeynep è in trappola! La paura aumenta

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 19 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep comincerà ad aver paura di aver fatto un grave errore. Il matrimonio con Mehdi nasconde dei grandi tranelli...

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 19 luglio 2023 su Canale5, alle ore 15.45, Zeynep si sentirà in trappola. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap turca ci rivelano che Mehdi chiederà alla sua consorte chi fosse l’uomo che ha osato disturbare le loro nozze. La ragazza non farà in tempo a rispondere che Sakine prenderà la parola e mentirà a suo genero, dicendogli che Faruk è il fratello adottivo di sua figlia. La giovane protagonista non gradirà questo inganno ma soprattutto si renderà conto di essere finita in una situazione più grande di lei. Sua suocera e sua madre la spingeranno infatti a consumare il suo matrimonio, cosa che lei non aveva previsto. Mehdi sembrerà d’accordo con le due donne e la giovane sarà costretta a chiedere al consorte di uscire dalla sua stanza da letto. La mattina dopo scoprirà però che suo marito non le ha dato retta e ha dormito vicino al suo letto.

Anticipazioni My Home My Destiny: Una bugia rischia di mettere in pericolo Zeynep

Zeynep ha sposato Mehdi ma i problemi sono subito apparsi all’orizzonte. La ragazza ha scoperto con orrore che suo marito non è certamente un uomo pacifico ma violento e iracondo. Zeynep si troverà molto in difficoltà dopo quello che è successo la notte del suo matrimonio. Nermin ed Ekrem sono andati via con la promessa di non tornare mai più e di dimenticarsi di lei. A peggiorare le cose ci si metteranno poi anche le domande di Mehdi, che continuerà a voler sapere chi sia l’uomo che si è permesso di disturbarli il giorno delle loro nozze. Sakine interverrà dicendo una bugia al genero. La donna mentirà al Karaca dicendogli che Faruk è il fratello adottivo di sua figlia. Zeynep rabbrividirà sentendo sua madre affermare una tale menzogna ma non potrà fare nulla per cambiare la situazione.

My Home my Destiny Anticipazioni: Zeynep in gabbia

Le bugie e le ombre oscure cominceranno ad assieparsi sopra la testa di Zeynep, che capirà di essere finita in una tela di ragni. Sakine e Zeliha la spingeranno a essere una brava e ubbidiente moglie, facendole capire di dover consumare il suo matrimonio. La ragazza non si aspettava niente di tutto questo ed era convinta che si trattasse solo di un matrimonio di convenienza e di facciata. Le cose però stanno assumendo un aspetto piuttosto inquietante.

Trame e Anticipazioni My Home my Destiny: Zeynep spaventata da Mehdi

La situazione peggiorerà di ora in ora. Mehdi continuerà a pungolare Zeynep chiedendole informazioni su suo fratello adottivo e la ragazza cercherà di eludere le sue domande. La giovane non riuscirà a scrollarsi di dosso l’immagine di suo marito, furioso e violento e sarà ancora molto inquieta. Comincerà ad avere davvero tanta paura quando vedrà Mehdi dormire accanto al suo letto, nonostante la sua richiesta di stare in camere separate.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 17 al 21 luglio 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.